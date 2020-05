Barreras levantadas en peajes Locales 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los trabajadores de peaje de la autopista Rosario-Santa Fe decidieron este martes mantener las barreras levantadas por falta de pago. De esta manera, los vehículos que circulan por el corredor no abonan el ticket. La medida comenzó en la tarde del lunes y seguirá hasta que los empleados cobren el sueldo pendiente del mes de abril. “No tenemos información alguna aún; no sabemos si nos van a pagar y cuándo”, recocieron los empleados. El mes pasado cobraron sus salarios de manos de la última concesionaria que tuvo este tramo, y desde abril esa obligación correspondió la Provincia, que retomó su potestad legal para explotar la autopista. Según informaron desde el gremio Sutracovi, los otros concesionarios abonaron los haberes, pese a que esos trabajadores no están prestando tareas en virtud a que los peajes no están en funcionamiento, tal como sucede en las autopistas Rosario-Córdoba y Rosario-Buenos Aires, y en el tramo Rosario-Victoria.