¿Vuelven los entrenamientos?

El regreso de la competencia en el fútbol argentino aún no tiene fecha, pero sí para que vuelvan a entrenar los diferentes planteles. Sería el próximo 25 de mayo. "El fútbol no tiene fecha de retorno, pero sí los entrenamientos: será a partir del 25, una vez que finalice la cuarta etapa de la cuarentena. Al igual que con la actividad económica, será progresiva y de forma paulatina, los entrenamientos se habilitarán para grupos reducidos, de no más de cinco o seis futbolistas, según adelantaron fuentes oficiales del Gobierno nacional, indicó el diario La Nación.

Los ministros de Salud, Ginés González García, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens tuvieron una reunión en la tarde de ayer y están analizando cómo avanzar para el retorno a los entrenamientos de varias disciplinas.

Conocida la fecha, lo que queda por determinar son los detalles de ese retorno. Qué protocolo, qué clubes, cuántos, de qué división. Definida la fecha, se espera, que se avance en la formulación del plan para ese retorno.

En ese sentido, en horas de la tarde habló en medios de Buenos Aires Ginés González García, el ministro de Salud.

"Hemos hablado con Lammens, a los dos nos gusta el fútbol. Es cierto que hablamos de este tema, pero no recuerdo de haber hablado en esa reunión de ninguna fecha para la vuelta de entrenamientos".

"Sí quedamos en que los equipos técnicos vayan hablando la semana que viene para ir armando el protocolo sobre cómo deberían ir vestidos desde su casa y volverse cambiados... No deberían entrar a los vestuarios. Dijimos eso. No pusimos fechas. Deberían participar en todo esto los médicos de cada institución".

"Lo seguro es que el fútbol volverá sin público. Es lógico pensar en septiembre, pero sin casos se puede volver antes. Todos necesitamos que vuelva el fútbol".

Vale recordar que, ante la crisis por el COVID-19, la AFA decidió dar por terminada la temporada y suprimir los descensos por dos años: quedó pendiente la resolución de los ascensos. Y está el conflicto latente por la finalización de los vínculos: más de 200 jugadores, sólo en la Superliga, quedan con el pase en su poder el próximo 30 de junio.

Mientras evalúan los próximos movimientos y planifica un torneo relámpago para los últimos meses del año en Primera, la AFA se apresta a renovar sus autoridades el próximo 19 de mayo, en una Asamblea Extraordinaria que se desarrollará de manera virtual. Allí, Claudio Tapia será reelegido como presidente hasta 2025 y estará acompañado por seis vicepresidentes, entre los que están Jorge Amor Ameal (Boca), Rodolfo D’Onofrio (River), Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Hugo Moyano (Independiente).

Además, el encuentro dirigencial servirá para terminar de bajarle la persiana a la Superliga y formalizar el nacimiento de la Liga Profesional, que estará bajo el paraguas de la AFA y todo indica que será conducida por Marcelo Tinelli.