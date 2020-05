Fechas de cobro pasivos nacionales Suplemento Jubilados 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares.

En este sentido, desde el 1 de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo.



CALENDARIO

En tanto, la ANSES ya comenzó con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de mayo. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 3, cobran a partir de hoy 13 de mayo; en 4, del 14; en 5, del 15; en 6, del 18; en 7, del 19; en 8, del 20; y en 9, del 21 de mayo.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 22 de mayo; en 2 y 3, del 26; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 28; y en 8 y 9, del 29 de mayo.