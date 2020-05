Armado para legislativas 2021 Nacionales 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto; y el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy; participaron ayer de un debate por videoconferencia sobre cómo debería ser el armado de la oposición de cara a las elecciones legislativas de 2021.

El debate fue organizado por la Fundación Libertad, Fundación Federalismo y Libertad, Fundación Club de la Libertad y el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, arrojando algunas diferencias entre la visión de Bullrich y Pichetto, que formaron parte de distintas formas del gobierno anterior, y López Murphy, que fue más crítico de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.