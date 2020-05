¿Marcha atrás con la decisión de terminar la temporada?

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, pasó por los micrófonos de TyC Sports y reveló que, pese al comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino donde se comunicó la finalización del campeonato, la temporada no está terminada.

En diálogo con Superfútbol, al máximo mandatario "Xeneize" se le preguntó sobre la posibilidad de que Lukas Podolski llegue al Club de la Ribera. "En esto hay que ser serios. Primero tiene que terminar el campeonato y después se van a tomar decisiones", respondió Ameal. "La realidad pasa por otro lado, hay que ver que terminen los contratos y ver si hay ampliación, porque la mayoría dicen que son hasta la finalización del campeonato y acá no finalizó ningún campeonato. Estamos esperando a ver qué dicen Futbolistas Argentinos Agremiados para ir avanzando sobre este tema, pero acá lo importante es que podamos volver a jugar", añadió más tarde.

Por último agregó que "la temporada termina en junio, pero no sé qué se va a jugar de acá a esa fecha. Hay que ver si la AFA decide hacer un torneo a puertas cerradas. Nosotros tenemos el protocolo de los alemanes que ya mandamos a traducir", concluyó. ¿Marcha atrás para la decisión de suspender el fútbol este semestre?