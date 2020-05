Lucía Operto al básquet universitario Deportes 13 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO REDES SOCIALES PRESENTADA./ La Universidad Murray State presentó a Lucía.

Luego de militar durante 2019 en Lanús, la lehmense Lucía Operto dará un nuevo paso en su carrera deportiva al confirmarse que se sumará al básquet universitario de Estados Unidos.

La pívot surgida en Ben Hur, y que ha sido parte de las selecciones argentinas juveniles, estará viajando en los próximos meses a Murray State (Kentucky) para disputar los torneos de la NCAA, lo cual será un importante crecimiento en todos los aspectos. Además de la posibilidad deportiva, estará a la vez el tema académico, ya que tendrá una carrera universitaria que es fundamental para completar la formación de toda persona para su vida. Allí estará estudiando Relaciones Públicas.

"Originalmente la idea era viajar en junio para el campamento de verano, y luego empezar a jugar en septiembre. Pero con todo esto del coronavirus seguramente se va a demorar. Quizás, hasta se atrase hasta enero para arrancar directamente con las clases", manifestó Lucía anoche a LA OPINION.

Tras cancelarse la temporada de la Liga Argentina femenina se adelantaron los tiempos. Operto reconoció que hasta hace algunos meses "no me convenía irme a jugar a Estados Unidos, pero desde el año pasado fueron cambiando un poco las cosas y me di cuenta que era posible. Tuvo que ver mucho Diego Ciorciari, que es mi manager".

Cabe acotar que en los últimos años muchos jóvenes deportistas argentinos se suman al deporte universitario de Estados Unidos, habiendo agencias especializadas que facilitan este tipo de gestiones.