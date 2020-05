Se cancela la temporada liguista Deportes 13 de mayo de 2020 Redacción Por Los torneos programados para este 2020 no podrán tener su curso normal ya que las fechas no dan y ante ello, anoche, se confirmó su suspensión. Si hay tiempo, antes de fin de año, se podría realizar algún nuevo certamen, en todas las categorías.

La pandemia de coronavirus obligó a replantear la actividad deportiva y sus calendarios uno de los tantos torneos afectados por covid-19 es el de Liga Rafaelina de Fútbol, que anoche se confirmó la suspensión de todo lo programado para el 2020. Lo que no significa que no habrá actividad hasta 2021.

Anoche, y mediante una nueva reunión del consejo directivo por teleconferencia, se confirmó la suspensión de los torneos que se habían pactado disputar a lo largo del año que corre. Dejando abierta la posibilidad de realizar nuevos torneos para todas las categorías, cuando finalice se levante el confinamiento social, preventivo y obligatorio, la pandemia ya haya cesado y las condiciones de salud así lo permitan.

Ante este panorama, la Primera A que sólo disputó su primera fecha del Apertura, tendrá como pendiente (para una vez que se pueda regresar a las sesiones en la sala Rafael Actis) lo que sucederá con los puntos jugados.

Por otro lado, el presidente liguista, Fabián Zbrun, reconoció que en las próximas horas se realizará una reunión por teleconferencia con el Senador Alcides Calvo y la Secretaria de Deportes de la provincia, Claudia Giaccone, de la cual podrían estar participando los diferentes presidentes de los clubes, y tratar diversos temas de esta crisis que afecta a todos.

Con respecto a la ayuda económica efectuada al gobierno provincial por intermedio de la Federación Santafesina de Fútbol, Zbrun apuntó: “Todavía no llegó nada, no hubo ninguna respuesta, pero será algo que trataremos en la reunión que mantendremos”. Luego el presidente de LRF sumó: “A nivel provincial hoy (por ayer) hubo una pequeña reunión con diferentes ligas y no hay nada, se habló de una suma pero no hay definición, lo que le vamos a pedir es que nos aseguren una cifra y que fecha. No hay nada oficial por parte del gobierno”.



SOBRE LA POSIBLE VUELTA

A LAS PRÁCTICAS

En la jornada de ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, mantuvo reuniones con Matías Lammens, titular del Ministerio de Turismo y Deporte, y si bien manifestó que por ahora no pusieron una fecha para que vuelva el fútbol en Argentina, reconoció que ya trabajan en un protocolo. Algunos medios de Buenos Aires aseguraron que el próximo 25 de mayo será la fecha en la cual los clubes (por lo menos de Superliga) podrían estar retornando a las prácticas (ver pág 29).

Ante ello, el presidente de Liga, Fabián Zbrun, se refirió: “Uno entiende que en fútbol profesional es muy diferente, lo económico empuja mucho, la televisión que apura para poder jugar ya que pusieron una plata. En esta zona, quizás si no llegan a darse más casos, se podría presentar un protocolo para volver a entrenar”.

Y a la vez, sumado a las muchas consultas recibidas tras darse a conocer dicha noticia del supuesto regreso de los entrenamientos, reconoció: “No se para que nos serviría poder regresar a las prácticas en el fútbol amateur, los más chicos no podrían hacerlo, llevar a los jugadores a entrenar al club sería más gastos porque tampoco se puede jugar”.

Y por último, ya en el cierre de la reunión, Zbrun manifestó: “La vuelta del fútbol no depende de los dirigentes, de la liga, de AFA o el Consejo Federal, depende del Ministerio de Salud. No nos hagamos falsas expectativas”.