Cocco confía en que esta emergencia no afecte la situación laboral de los municipales Locales 12 de mayo de 2020 Redacción Por A partir de un buen diálogo con el intendente Luis Castellano y su equipo y luego de haberse reunido en medio de un escenario complejo por la caída de la recaudación, desde el Seom aguardan la propuesta que el Ejecutivo rafaelino le exponga en función de lo conversado.

FOTO ARCHIVO DARIO COCCO. El secretario general de la UOM habló del encuentro que mantuvo con el intendente durante el fin de semana.

El secretario general del Seom, Darío Cocco, evaluó como positivo y constructivo, el encuentro mantenido con el intendente Luis Castellano y parte de su equipo, respecto al actual panorama como consecuencia de la pandemia y en medio de las dificultades económicas que enfrentan municipios y comunas a partir de la abrupta caída de la recaudación.

“Después de todo lo que nos ha ocurrido con la pandemia a nivel mundial sabíamos que iba a impactar en algún momento sobre las finanzas del Ejecutivo y de los municipios y comunas. La problemática es principalmente debido a que ha caído la recaudación abruptamente en todos las índoles, en todos los lugares y en todos los aspectos; eso hace que estemos preocupados con los compromisos que tiene el Ejecutivo con los trabajadores, principalmente con el pago de horas extras y de los salarios del mes de mayo”, dijo el sindicalista.

Cocco manifestó que “esa preocupación la pusieron sobre la mesa y entendemos que la idea es ir buscando puentes y alternativas para tratar de resolver este problema lo más rápido posible. Lo que no queremos es que impacte sobre los trabajadores, principalmente porque son el sustento que tienen para ellos y su grupo familiar. Estamos trabajando y creemos que en los próximos días vamos a poder resolverlo”.

Al referirse a las horas extras, el dirigente dijo que en realidad no son muchas ya que hay muchos servicios, que por la cuarentena y restricciones que el aislamiento supone no se han prestado, con lo cual este no debería ser un problema. “Las horas extras se han reducido muchísimo y lo que sí se ha generado es algún tipo de servicios puntuales; entendemos nosotros que son y fueron muy importantes también en el primer momento de la pandemia, pero la verdad es que no son gran gran cantidad de horas extras las que hay que abonar. No es un importe tan importante y creemos que en esta reducción tan abrupta de los ingresos hay que tratar de generar algún tipo de equilibrio para poder también contener todos los compromisos que se tienen con los trabajadores. La idea es tratar de resolverlo lo más rápido posible para darle cierta seguridad y poder seguir trabajando como se ha hecho hasta ahora. La intención es que eso no impacte sobre ningún trabajador y nosotros tener que pagar las consecuencias con el no cobro de los salarios en tiempo y forma”, dijo el secretario del Seom.

En tanto se confirmó que en el transcurso de la semana y luego de una buena conversación en esa primera reunión, se acordará los pasos a seguir, -siempre-, aclaró Coco bajo la premisa de que los trabajadores municipales no pierdan y se les pueda dar certezas respecto a cómo se procederá.

“Nuestra intención es generar juntos este espacio de negociación y diálogo en un momento crítico, y poder apoyar absolutamente en todo lo que refiere a las medidas de ingresos y de poder cuidar los salarios de los trabajadores; desde ese lugar entendemos que pronto saldremos de esta crisis que estamos atravesando, para que después nos encuentre ya sobre fin de año, trabajando tranquilos y volviendo a la normalidad”, precisó el representante del sindicato de empleados y obreros municipales.



PARITARIA EN SUSPENSO

Acerca de la discusión paritaria que se vio corrida de agenda por la emergencia sanitaria, Cocco señaló que “hay en estos momentos tan críticos, -y la verdad que es la primera vez que nos pasa algo así-, prioridades y lo que hemos hecho en marzo cuando se decretó la pandemia, postergado la discusión salarial. Apenas podamos la vamos a retomar porque ha quedado pendiente por todo lo que ha ocurrido y por esta crisis sanitaria. Se recuperará el diálogo respecto al aumento salarial, cuando esto vuelva medianamente la normalidad; creemos que vamos a terminar el año realmente de la mejor manera posible”.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

PARA LOS MUNICIPALES

El dirigente gremial también habló de las medidas de prevención que se les brinda a los trabajadores municipales e hizo hincapié en que desde el principio se aplicaron todos los protocolos de salud y de seguridad para protegerlos.

“Nosotros como sindicato, hemos puesto especial énfasis en que se cumplan todos los protocolos y que no se habrá ningún tipo de servicios a la comunidad o atención al público si no están cumplimentadas las mismas.Trabajamos en conjunto con el municipio y entendemos que esto lo generamos absolutamente entre todos y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Siempre pretendemos que se resguarde no solo la seguridad de los trabajadores sino de toda la comunidad”, finalizó Cocco.