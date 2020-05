Valoración de la Ministra Locales 12 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sin un horizonte claro sobre cuándo podrán volver los chicos a las aulas, la ministra de Educación Adriana Cantero, aseguró que desde el gobierno provincial se trabaja para llegar a todos los alumnos de todos los niveles. La funcionaria, que prefiere hablar de "educación a distancia" en lugar de virtualidad, dijo que a través de diferentes estrategias la planificación a 60 días incluye materiales y cuadernillos para los chicos que no tienen conectividad. "Se priorizó lo alimentario y llegar a todos", indicó.

"No quiero hablar de educación virtual, porque son muchos los alumnos que no pueden continuar el vínculo con sus docentes a través de la virtualidad porque no tienen conectividad y eso sucede en muchos puntos de la provincia, por eso prefiero hablar de educación a distancia", detalló.

La funcionaria apuntó a dos prioridades claras en el marco de la pandemia para las escuelas y marcó el rol central que tienen para garantizar la ayuda alimentaria a las familias, una demanda que se disparó con el aislamiento; así como el sostenimiento del vínculo educativo de los chicos con los docentes, en todos los niveles.

"No había hasta el inicio de esta pandemia ninguna experiencia en el mundo de educación masiva a distancia —explicó—. Así que estamos atravesando un camino inédito y que es de aprendizaje cotidiano para todos: docentes, padres, alumnos y cada uno de nosotros".

Además de insistir en que la vuelta al aula depende de una decisión epidemiológica, que está en manos del gobierno nacional, Cantero destacó el trabajo que se sigue llevando adelante desde las escuelas para la provisión de alimentos. "Es una tarea que incluso demandó modificaciones en las cuestiones administrativas", indicó la ministra, y apuntó que por estos días será desde cada escuelas que la gente recibirá los módulos alimentarios familiares.

A eso se suma además el aspecto pedagógico, donde ante la incertidumbre respecto de los plazos, la ministra volvió a hacer hincapié en la necesidad de tener un plan de 60 días que "permita a docentes y alumnos trabajar actividades secuenciadas y que signifiquen un proceso de aprendizaje, y no consignas sueltas".

Para eso se viene trabajando con los supervisores e todos los niveles, y aseguró que el objetivo es poder estar llegando "a todos los alumnos de la provincia", incluyendo quienes tienen conectividad como los que no.

"Se toman todas las herramientas que están disponibles", explicó la funcionaria, lo que incluye las plataformas en internet, así como los programas de radio y televisión que ofrece el Ministerio de Educación de la Nación, y los cuadernillos impresos ya distribuidos en la provincia. "Ya tenemos el número uno y estaría por llegar el número dos", detalló Cantero, y señaló que a eso se suman los materiales impresos por el propio Ministerio de Educación santafesino y que son "complementarios" de los nacionales.



SADOP HABLO DE

"SOBRECARGA"

Sumar trabajo en las casas en plena cuarentena parece traducirse indefectiblemente en una sobrecarga para chicos, padres y docentes. Así lo plantearon desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) que está relevando las condiciones de trabajo de maestros y profesores. En efecto, advirtieron que la situación “es complicada”. El secretario general Martín Lucero señaló “la sobrecarga de trabajo siete días a la semana” de los docentes y el trabajo a distancia que “no es a través de una plataforma, sino con contactos a través de WhatsApp donde los maestros terminan respondiendo demandas de padres a las diez de la noche”.