La educación y el desafío de enseñar a distancia
12 de mayo de 2020
La educación se adapta a este nuevo escenario en donde la virtualidad reemplazó a lo presencial y en los diferentes niveles se busca llegar a todos los alumnos con las actividades a través de distintas plataformas.

El cierre de las escuelas primarias, secundarias y las universidades, fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus. Esta disposición que fue abrupta de algún modo, abrió un camino de desafíos implícitos en la contingencia, en donde aparecieron interrogantes respecto a qué tan preparados estaban, estudiantes y docentes, para transitar la educación a distancia y cuán preparado estaba el Estado para que la virtualidad no genere brechas más profundas en relación a la falta de posibilidades de unos y otros.

A más de un mes de la suspensión de las clases en las aulas, la delegada de la Regional III de Educación, Romina Indelman, señala que “nosotros a nivel regional y junto a los supervisores estamos teniendo permanentemente videoconferencia con los directivos de cada una de las escuelas, y nos manejamos a través de los medios digitales. Hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes, las escuelas están funcionando, algunas estuvieron entregando al principio material impreso, ahora se está consiguiendo la digitalización de los mismos; también llegaron los cuadernillos de nación y en estos días se terminó con la entrega que estuvo coordinada en Rafaela por el comando unificado y en las distintas localidades de la región también con cada comuna”.

Sobre los cuadernillos de nación y su utilidad, la funcionaria explicó que “son contenidos básicos para que los docentes puedan seleccionar de ellos materiales, o trabajarlos en su conjunto de acuerdo a la planificación que tienen y cada escuela lo pudo adaptar a sus necesidades”.

En cuanto a la virtualidad y a esta nueva modalidad de aprendizaje, Indelman dijo que “al principio hubo un poco de resistencia como es normal cuando hay que implementar las tecnologías y no estamos preparados, como nos pasó con todo lo que tiene que ver con la pandemia, después se fueron adaptando y ahora tenemos en la plataforma de Google For Education, que se hace cargo la provincia de pagar el servicio, están utilizando classroom, algunos utilizan videos, las escuelas que no tienen conectividad lo trabajan directamente con material impreso...nos vamos adaptando bastante bien a lo sucedido”.

Al analizar la realidad del nivel inicial, que también se ven afectado en la continuidad de su aprendizaje, la delegada manifestó que “para todos los niños de ese nivel los maestros están enviando cuentos contados por ellos mismos con videos, mandan mails con actividades para realizar con los padres, es decir, hay una actividad muy lúdica”.



FORTALEZAS Y DEBILIDADES

DE LA EDUCACION VIRTUAL

El balance sin lugar a dudas se podrá hacer cuando finalice este año atravesado por la pandemia y sus derivados, pero por el momento, Romina Indelman al ser consultada sobre los pro y las contras de esta modalidad, señaló que “la fortaleza que hemos logrado a nivel educativo es que se están adaptando un montón de actividades a todo lo que es digital, donde antes había mucha resistencia y hoy hay muchos docentes que están dentro de este mundo. Hay un montón de actividades que ni los propios docentes pensaron y creyeron que las iban a poder resolver, por eso siempre digo que hay que felicitarlos porque es difícil a veces romper con una cierta conducta de un día para el otro”.

En cuanto a las debilidades, la responsable de la Regional III de Educación precisó que “hay todavía escuelas, sobre todo en las zonas rurales,en donde es más dificultoso poder llegar a toda la familias, y por allí hay familias que la brecha digital le genera una diferencia mayor, pero estamos tratando de acompañarlas para encontrar soluciones en el día a día”, aclaró.