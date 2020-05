Bajante del Paraná causó pérdidas millonarias Locales 12 de mayo de 2020 Redacción Por Lo advierte un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que releva estos primeros cinco meses del año. Sigue complicada la navegación.

La bajante histórica del río Paraná ya causó pérdidas al país por "más de 240 millones de dólares" en estos primeros cinco meses del año, según revela un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y la situación provoca demoras y varaduras de buques en la zona.

El descenso en el nivel del río resiente la navegación, la carga máxima de buques y barcazas en terminales portuarias del Gran Rosario, epicentro de la agroindustria del país. Según un informe de la BCR, "desde hace casi 50 años que la bajante no llegaba hasta 0,40 metros de profundidad en el puerto Rosario".

Esa situación, dicen los especialistas de le entidad bursátil rosarina, "implica enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización con un costo asociado de US$ 243 millones en el primer cuatrimestre del 2020". Una de las principales problemáticas que trae aparejada la bajante del río, son "los costos relacionados a la necesidad de ajustar el volumen de carga en el Gran Rosario y efectuar completamiento en otros puertos de la zona".

Y también "los costos de buques de menor porte que incurren en un falso flete, al no poder completar su capacidad máxima de carga", explicaron.



CARGAS INCOMPLETAS

Por otra parte, la BCR estimó que entre marzo de este año y el mes en curso, "cerca de 510 buques que ingresaron al gran Rosario a buscar granos, harina y aceites, han tenido problemas para efectuar la carga, ante la significativa bajante del río Paraná". En tanto las últimas horas, la navegación de buques en el sur provincial sufrió complicaciones, debido a un derrumbe en la orilla del canal principal de la hidrovía.

El desmoronamiento en el canal principal se produjo el viernes último, en el kilómetro 390, a la altura de las localidades de General Lagos y Arroyo Seco, en el sur de Santa Fe. A raíz de esa situación, varios buques comenzaron a amontonarse en las radas de los puertos de la zona, generando importantes demoras. "Hoy, ya no se visualizan buques varados en la zona", dijo a Télam un vocero de la Delegación Arroyo Seco, de la Prefectura Naval Argentina.

No obstante en el lugar, se encuentran trabajando dragas para normalizar la altura permitida de navegación y poder así retomar la actividad.

La empresa concesionaria de la hidrovía, Jan de Nul, informó a la prensa, que hasta el momento "ya se ha recuperado más de un metro de profundidad y la draga Manzanillo continúa trabajando intensamente en el lugar". "Además de la profundización, se evalúan todas las alternativas, incluyendo la posibilidad de cambiar la traza navegable del canal en esa zona", indicó.