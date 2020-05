Murió Jerry Stiller, estrella de “Seinfeld”

El veterano de la comedia Jerry Stiller, quien lanzó su carrera junto a su esposa Anne Meara en la década de 1950 y resurgió cuatro décadas más tarde en el legendario programa de televisión “Seinfeld” como el histéricamente nervioso Frank Costanza, murió a los 92 años, anunció su hijo Ben Stiller ayer.

Stiller murió por causas naturales, dijo su hijo, también una estrella de la comedia, en un tweet.

Jerry Stiller fue un artista de múltiples talentos que apareció en un sinfín de películas, interpretando al compinche policial de Walter Matthau en el thriller “La captura del Pelham 1-2-3” y al esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la comedia de John Waters “Hairspray”.

También escribió una autobiografía, "Married to Laughter”, sobre su matrimonio de más de 50 años con su alma gemela y su cohorte de comedia Meara, quien murió en 2015. Y sus innumerables papeles televisivos incluyeron todo, desde “Murder She Wrote” hasta "Law and Order “- junto con 36 apariciones junto a Meara en “The Ed Sullivan Show”.

Stiller, aunque fue un actor secundario en “Seinfeld”, creó algunos de los momentos más inolvidables del programa ganador del Emmy: cocreador y modelo para el “hermano”, un sostén para hombres; un cocinero de la Guerra de Corea que infligió intoxicación alimentaria en toda su unidad; un vendedor siempre a fuego lento que controla su temperamento explosivo con el mantra gritado: “¡Serenidad ahora!”.

Stiller obtuvo una nominación al Emmy en 1997 por su inolvidable actuación “Seinfeld”. En una entrevista de Esquire en 2005, Stiller recordó que estaba sin trabajo y no era la primera opción para el papel de Frank Costanza, padre del neurótico George de Jason Alexander.

"Mi gerente se había retirado”, dijo. "Tenía cerca de 70 años y no tenía a dónde ir”.

Inicialmente se le dijo que desempeñara el papel de un marido sumiso con una esposa dominante, Estelle, interpretada por Estelle Harris. Pero el personaje no estaba funcionando, hasta que Stiller sugirió su reencarnación como un hombre histérico que le respondía a su esposa grito por grito.

Esto impulsó la carrera del septuagenario, lo que le valió un lugar como Vince Lombardi en un comercial de Nike y el papel de otro padre exagerado en la larga comedia “El rey de Queens”.

Mientras era conocido como un padre loco en la pantalla chica, Stiller y su esposa Meara criaron a dos hijos en su hogar en el Upper West Side de Manhattan: su hija Amy, que se convirtió en actriz, y su hijo Ben, que se convirtió en autor, director y actor en películas como “Dodgeball”, “Loco por Mary” y "La familia de mi novia”.

Él y Ben actuaron juntos en “Shoeshine”, que fue nominado para un Premio de la Academia de 1988 en la categoría de temas cortos.

Stiller era considerablemente más silencioso y reflexivo en persona que en sus personajes, aunque igual de divertido. Hijo de un conductor de autobús y una ama de casa, Stiller creció en Brooklyn durante la era de la Gran Depresión. Su inspiración para ingresar al mundo del espectáculo llegó a los 8 años, cuando su padre lo llevó a ver a los Hermanos Marx en el clásico de comedia “Una noche en la ópera”.

Años más tarde, Stiller conoció a Groucho Marx y le dio las gracias.

Stiller obtuvo un título en dramaturgia en la Universidad de Syracuse después de servir en la Segunda Guerra Mundial, y luego se mudó a la ciudad de Nueva York para lanzar su carrera. Hubo una breve participación en el teatro de Shakespeare, incluido un trabajo de $ 55 por semana con Jack Klugman en “Coriolanus”.

Pero su vida y su carrera despegaron después de conocer a Meara en la primavera de 1953. Se casaron ese otoño.

La pareja aparentemente incompatible, él era un chico judío bajito y robusto de Brooklyn, ella una católica irlandesa alta de los suburbios de Long Island, también compartía una química inmediata en el escenario. Pronto aparecieron en “The Ed Sullivan Show” y en clubes nocturnos en todo el país.

La pareja también escribió y realizó comerciales de radio, más memorablemente una serie de bits para un vino poco conocido llamado Blue Nun. Los anuncios del dúo aumentaron las ventas en un 500%. Ben Stiller recordó viajes con su hermana a California cuando sus padres se dirigían al oeste para hacer apariciones en televisión.

La pareja apareció como un equipo en docenas de producciones de cine, teatro y televisión. Uno de ellos fue “After-Play”, un espectáculo off-Broadway de 1995 escrito por Meara. Stiller se unió a “Seinfeld” en 1993, y pasó a “El Rey de Queens” cuando “Seinfeld” salió del aire en 1998. Al año siguiente, apareció en la parodia de Ben Stiller sobre modelaje “Zoolander”.



