Stewart reiteró que el mejor piloto fue Fangio

FOTO ARCHIVO CAMPEONES. Hunt, Stewart, Hulme, Piquet, Fangio, Senna y Brabham.

Para el escocés Jackie Stewart no existe comparación posible ni duda al respecto. El paso del tiempo, la aparición de grandes campeones y las asombrosas estadísticas parecen no alterar su punto de vista al respecto.

Ante la recurrente pregunta, el tres veces campeón de Fórmula 1, también ex director de su propia escuadra, reafirma una y otra vez que el argentino Juan Manuel Fangio fue el mejor piloto de todos los tiempos.

"Creo que Fangio es el mejor de la historia por su comportamiento y por su forma de conducir. Nunca tuvo un problema, nunca manejó un auto de una manera que produciría una falla mecánica como sí lo hicieron otros pilotos. También eligió cuáles eran los mejores equipos para ir en el momento adecuado. Fue de Ferrari a Maserati, después a Mercedes Benz y otra vez a Ferrari", sostuvo Stewart.

Sus declaraciones tienen consonancia con lo expuesto recientemente en el documental "Fangio" de la plataforma Netflix, donde el propio Stewart lo recuerda al "Chueco" y su presencia en Balcarce en julio de 1995, cuando despidió los restos del cinco veces campeón mundial de Fórmula 1.

Tras lo expuesto, afirmó Stewart que en su ranking de mejores pilotos de la historia, el segundo puesto le corresponde a su compatriota Jim Clark, que consiguió dos títulos, en 1963 y 1965.

"Sin duda, Jim Clark fue el mejor piloto contra el que he corrido. Era fino, limpio y agradable con el coche. Era mi ídolo como persona", dijo.



SENNA, MOSS Y PROST

También hablaron de su admiración por Juan Manuel Fangio otros pilotos, como Ayrton Senna, Stirling Moss (ambos fallecidos) y Alain Prost. Sus conceptos, son los que reproducimos textualmente:

"Por más que yo o cualquier otro piloto iguale los títulos de Fangio, lo de él siempre va a tener más valor por dos cosas: primero, porque lo pudo lograr antes que nosotros, y segundo porque lo hizo en una época en la que la tecnología no existía y si existía, no estaba para darle una mano a nadie". (Ayrton Senna).

"Para mí fue como un padre. Yo había entrado a correr siendo adolescente y cuando trabajamos juntos tenía apenas 25 años. El ya era el mejor piloto del mundo y sin embargo, nunca me lo hizo sentir. Ser el segundo, con él a la cabeza, para mí era lo mismo que ser el campeón. En cierta forma es por eso que nos llamaban 'el tren', porque manejábamos tan cerca uno del otro que parecíamos vagones. Fangio respetaba al resto de los conductores y todos lo respetaban a él. Todos sabíamos cuán diestro era él y cuán buenos podíamos llegar a ser nosotros. El era un caballero. Nosotros seguíamos el ejemplo". (Stirling Moss).

"Emanaba algo realmente extraordinario; una fuerza interior que estoy seguro de que debía servir también para amedrentar a sus rivales. Porque uno podía sentir con él una suerte de confianza que lo hacía indestructible. Yo lo vi conducir una sola vez, creo que con su Mercedes en Monza, ya no en forma profesional. Era increíble porque para entonces debía tener sus buenos años, más de 60 seguro. Atacaba a fondo. Tenía ese tipo de temperamento ofensivo que a mí me parece vital en nuestra profesión. Ofensivo, pero sin ser jamás agresivo" (Alain Prost).