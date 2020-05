La Sinfónica Provincial de Santa Fe mantiene el contacto con el público Información General 12 de mayo de 2020 Redacción Por A casi sesenta días del cese de las actividades culturales de convocatoria masiva, la orquesta llevó adelante una intensa actividad en el marco del programa #LaSeguimosEnCasa, e inauguró un novedoso vínculo a través de las redes sociales.

FOTO SCS// ORQUESTA SINFONICA// La agrupación santafesina sigue con una intensa actividad.

Desde el 12 de marzo la actividad de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe (Ospsf) se desarrolla exclusivamente en las redes sociales, luego de que el Ministerio de Cultura, en consonancia con gobiernos Provincial y Nacional, dispusiera el cese de las actividades de convocatoria masiva en sus espacios.

Con el correr de los días, el organismo comenzó a publicar su material, siendo lo primero un video del entonces director titular de la orquesta, el Maestro alemán Walter Hilgers, cuya titularidad finalizó el 8 de mayo de 2020, y desde entonces no dejó de trabajar en la generación de contenidos para las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.

Se implementaron y siguen en vigencia, seis acciones diferenciadas de contacto con las audiencias: Amigos de la Orquesta, Collage, Datos de bolsillo, Juguemos desde casa, Músicos tocando y Sinfónica en concierto.



Amigos de la orquesta

Consiste en la publicación de vídeos de personalidades del mundo de la música que han tenido vínculo con la orquesta como invitados, principalmente en las últimas tres temporadas. Son tanto solistas como directores, argentinos y extranjeros, que han pisado un escenario junto con el elenco santafesino. Algunos envían un mensaje al público y luego proponen responder una pregunta; otros se limitan a alentar al público a seguir resistiendo en estos momentos de aislamiento. Esta acción seguirá activa.



Colagge

El 6 de abril se publicó un collage con ocho fotos de integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe con el hashtag #QuedateEnCasa, bajo la premisa “Sigamos cuidándonos entre todos”.



Datos de bolsillo

Desde el 22 de abril se publican todos los días placas con información general sobre instrumentos orquestales o algunos datos curiosos del mundo de la música académica, con el objetivo de que el público lea algo que le sirva como disparador para indagar y adentrarse en el mundo sinfónico.

Los datos que contienen las placas son en su mayoría comunes para quienes forman parte del mundo de la música; pero son desconocidos, novedosos o insólitos para aquellos que disfrutan de escuchar la música sin conocer mucho sobre el universo que la rodea.



Juguemos desde casa

A partir de la publicación de fragmentos grabados con dispositivos móviles de conciertos, ensayos y didácticos de la orquesta, se realizan preguntas al público estableciendo una relación más interactiva. Como ejemplo, algunos interrogantes son ¿En qué sala fue este concierto?, ¿Cómo se llama la actriz?, ¿Cuál es el instrumento solista?, etc. La publicación se arma de distintas maneras, dependiendo la red donde se sube, ya que cada red brinda distintas herramientas.



Músicos y músicas tocando desde sus casas

Los músicos, desde su hogares, hacen pequeñas interpretaciones instrumentales en las cuales, además, donde se presentan, cuentan cuál es su instrumento y alguna particularidad del mismo, alientan al público a seguir resistiendo el aislamiento y tocan. Más de la mitad de los músicos han participado de la iniciativa y en conforme pase el tiempo, lo harán los restantes.



Sinfónica en concierto

La publicación de los conciertos completos es una complicación dados los límites de tiempo que existen en las redes sociales.

Esto no ha sido un obstáculo para la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, ya que los mismos se cortan en fragmentos y se publican en días consecutivos, aclarando en la publicación qué número de fragmento es hasta completar el concierto, como ocurrió con la participación en Trombonanza 2017-

En otros casos, se suben fragmentos ‘sueltos’, intercalados con otras acciones, como fue el caso de dos obras del compositor argentino Gerardo Gardelín, interpretadas en la Velada de Gala del 24 de mayo de 2018.



Publicaciones fuera de agenda

9 de abril. La Ospsf subió a las redes su interpretación del Himno Nacional Argentino en la Velada de Gala de 2018, con la intención de mantener el vínculo con el público en los inicios de la cuarentena, apelando a la unión como pueblo.

9 de abril. “La Sinfónica en cuarentena: vídeos caseros, estudio individual y ganas de volver a ensayar”, nota del diario El Litoral a los solistas Raúl Vallejos, Rubén Carughi y Cristian Garreffa.

28 de abril. La orquesta compartió la publicación del Ministerio de Cultura de la Nación de “Para Elisa”, en la que varios pianistas argentinos ejecutaron la obra y la editaron armándola completa con fragmentos de esas interpretaciones, material que cedió Lilia Salsano, solista de piano de la orquesta, quien participó de dicha convocatoria.

12, 13 y 14 de abril. El Ministerio de Cultura publicó el cierre de Temporada 2019, en tres fragmentos.

Sábado 9 de mayo. Se publicó otro vídeo del Maestro Walter Hilgers despidiéndose del público santafesino, donde él mismo informa que se ha terminado su titularidad en el cargo de Director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.