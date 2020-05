"El 60% de las industrias volvió a producir", afirmó Costamagna Locales 12 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo indicó por LT 10 el ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna. Además, detalló que el próximo paso es lograr hacia finales de mayo la habilitación de las tres actividades más complejas: construcción mayor, gastronomía y hotelería.

FOTO ARCHIVO DANIEL COSTAMAGNA. El ministro de la producción de la provincia habló sobre la reactivación de las actividades.

El ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, aseguró por LT10 que el 60% de las industrias santafesinas ya está en marcha, en el marco de la reactivación de actividades tras la flexibilización del aislamiento preventivo.

En diálogo con "De 10", el funcionario detalló además que "el próximo reto" es poner en funcionamiento hacia fines de mayo la construcción (obras mayores), gastronomía y hotelería, que son las tres actividades más complejas en términos de diseño y aplicación de protocolos.

Además, dijo que la habilitación de estos sectores productivos dependerá "de que las cosas que hoy se están poniendo en marcha se hagan en un marco de total y absoluta responsabilidad". "Hay que cuidar lo que alcanzamos hasta acá, que no es poco, y eso va a posibilitar que podamos seguir trabajando", remarcó.

A su vez, indicó que "el campo no ha dejado de trabajar desde el primer día y se siguieron protocolos sumamente exigentes en cuanto a la actividad primaria. Esto posibilitó que no pare la producción, que se esté terminando una de las principales cosechas de la Argentina donde el 80% de los granos salen de puertos santafesinos".

Finalmente, informó que "se ha atendido la demanda del mercado interno como también los mercados externos", por lo que "superada esta crisis y si hacemos bien las cosas, vamos a poner a Santa Fe en una oportunidad importante de fortalecernos en los mercados internacionales".



"AÑO DURO"

"Será un año duro, que va a necesitar del compromiso de todos, pero la diversidad y el potencial de la provincia es de tal magnitud que implicará un gran desafío para seguir por el camino correcto", aseguró también ayer a La Capital el ministro de Producción. El funcionario trazó un balance de lo realizado en los más de 50 días que lleva transcurrida la cuarentena e hizo alusión a la apertura, a partir de este lunes, de los comercios minoristas y mayoristas en los dos grandes conglomerados urbanos: Rosario y Santa Fe. "Hay que cumplir estrictamente los protocolos y las declaraciones juradas de funcionamiento, porque eso nos permitirá avanzar con un esquema comercial que está padeciendo el cierre de sus locales en estos últimos 50 días, con lo que trae aparejado".