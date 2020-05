Sin casos por sexto día seguido

LA ADVERTENCIA

DE MARTORANO

Por su parte, la secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió este lunes que deben extremarse las medidas de cuidado contra la propagación del coronavirus, ya que en caso contrario "vamos a tener que volver para atrás", en referencia a las actividades que se han exceptuado en la fase 4 del aislamiento social.

La funcionaria dijo que tuvo "malas experiencias" en la jornada del domingo recorriendo la ciudad de Rosario, ya que observó gente reunida y sin las medidas de precaución como el tapabocas.

Para Martorano, el hecho que haya un mes sin contagios en la ciudad de Santa Fe y 16 días en Rosario es una situación "para leer con cuidado", porque "son buenas noticias hasta ahí: quiere decir que en estos momentos no tenemos circulación viral, aparentemente". "El comportamiento de la población ha sido bueno, pero es un llamado de atención para que continuemos con todas las medidas de cuidado. El domingo tuve malas experiencias recorriendo los barrios de Rosario porque después de los anuncios la gente entendió que estaba todo liberado, estaba saliendo a visitar a la familia, reuniéndose, vi mucha gente sin barbijo", contó la funcionaria a radio Universidad, de Santa Fe.

En esa línea, sostuvo que "todo esto no es así, pasamos a la fase 4, que quiere decir que, dado que nuestra curva de evolución es buena, se mantiene bastante achatada, vamos a comenzar con nuevas actividades comerciales, productivas, todas ellas van a tener un protocolo estricto supervisado por Nación". "Pero todo esto, que permite cierto grado de flexibilización, de movimiento, de actividades comerciales, lo que nos implica a nosotros es mayor responsabilidad. Hay que cuidar mucho más las medidas porque va a haber más circulación (de personas), y si esto llega a generar que la curva se dispare, vamos a tener que volver para atrás", añadió. Luego, Martorano dijo que quiere "dejarlo bien clarito, porque me parece que se entendió mal la medida. Esta fase 4 no implicaba liberación de cuarentena: estamos en cuarentena hasta el 24 de mayo, por ahora".