Con más de 700 caballos de fuerza, el concept que podría ser realidad Automotores 12 de mayo de 2020 Redacción Por Se llama Koenigsegg RAW. Tendría una explosiva relación peso/potencia de 1 kilo por caballo de fuerza. La firma sueca es dueña de muchos récords de velocidad. Incluso ahora busca romper la barrera de los 500 km/h.

Algunos concept cars nacen con la misión de adelantar el futuro. Otros, solo quedan en meros ejercicios de diseño. El Koenigsegg RAW todavía no es una realidad pero pretende llegar a las calles.

Sus líneas llevan la firma del joven diseñador Esa Mustonen. La idea es que, una vez que se haga realidad, sea la"entrada de gama" a la firma de ultra lujo sueca Koenigsegg, responsable de súper autos como el Agera y Jesko.

El que se ve en las imágenes es el primer resultado del flamante estudio de diseño RAW Design House de la firma, y sorprendió por un diseño anguloso, extremadamente agresivo y con pretenciones de altas prestaciones.

Otro de los secretos del futuro RAW, que por el momento no tiene fecha de materialización, es su relación peso/potencia, que pretenden que sea de 1 kilo por caballos de fuerza, ¡una bestialidad!

Así, pretenden que con 700 caballos de fuerza pese apenas 700 kilos, es decir, la mitad de lo que pesa un auto mediano promedio. ¿Se hará realidad?

El motor, otra de sus particularidades, sería el innovador Freevalve, llamado así por la ausencia de árboles de levas (las válvulas se accionan por actuadores controlados electrónicamente). Es una mecánica de solo 3 cilindros sobrealimentada, que la marca ya presentó.

Para dar una idea de la exclusividad de Koenigsegg, esta empresa vende en promedio 20 autos al año, y es dueña de muchos récords de velocidad. Incluso ahora busca romper la barrera de los 500 km/h.



LA BARRERA DE

LOS 500 KM/HORA

Cuando lo presentó, Koenigsegg definió al Jesko Absolut como el auto de serie más veloz que jamás fabricó.

Fue un lanzamiento virtual a causa del coronavirus, ya que su estreno con bombos y platillos iba a ser en el Salón de Ginebra, en Suiza, una de las muestras de autos más reconocidas.

Ahora este constructor sueco, famoso por sus criaturas extremas que baten récords de velocidad, lo mostró por primera vez en la pista. Y empezaron las especulaciones con un posible nuevo récord. Por ahora, son solo especulaciones.

El plan con el Jesko Absolut en ese sentido es ambicioso: romper la barrera de los 500 km/h. Hoy la máxima velocidad la tiene registrada Bugatti con un Chiron Super Sport 300+, una versión del modelo con un kit aerodinámico especial que alcanzó los ¡490 km/h!

En declaraciones a la prensa, Christian von Koenigsegg, el responsable de la marca que lleva su apellido, declaró que el Jesko Absolut, en teoría, podía alcanzar cerca de 532 km/h.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El Jesko Absolut tiene importantes modificaciones aerodinámicas en comparación al Jesko "convencional". La más importante es que no posee el enorme alerón sino una "aleta de tiburón", y la carrocería es 8,3 cm más larga.

El motor es un V8 5.0 biturbo pero que llega a los 1622 caballos de fuerza. ¡Una bestialidad! Se une a una caja automática secuencial de 9 marchas. La gran pregunta es, ¿lo logrará? (Fuente: TN Autos).