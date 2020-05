Rancaño brindó detalles de créditos MiPymes

El presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, Sebastián Rancaño, participó este lunes de una reunión junto a presidentes comunales e intendentes del departamento. En la oportunidad, el mandatario brindó detalles del alcance de una importante línea de crédito para emprendedores y microempresas que se vieron afectados en sus ingresos durante la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado con motivo de la pandemia del COVID 19. El encuentro se realizó de manera virtual -respetando los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional- y participó el senador Alcides Calvo.Al finalizar, Rancaño destacó “esta posibilidad de brindar apoyo a las fuerzas productivas y laborales de nuestras localidades que necesitan una ayuda en medio de esta difícil situación por la que atraviesan. La pandemia ha golpeado de una manera contundente a muchos emprendedores, minipymes y comercios. Estos créditos blandos constituyen una herramienta muy importante para ayudar a ponerse de pie”.La línea de créditos se lleva a cabo con fondos provinciales y cuenta con un total de 10 millones de pesos para el departamento. Dicho capital podrá ser otorgado para micro y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios hasta $100.000 con tasa al 13,5% anual y amortización en hasta 18 cuotas con 6 meses de gracia. Los mismos podrán ser destinados a la compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios, y otros gastos estructurales a fin de sostener la actividad, y serán canalizados por las Agencias de Desarrollo.Las empresas deberán estar inscriptas en AFIP con dos años de antigüedad como mínimo, con una antigüedad no menor a 2 años y comprendidas en la categoría C o D del monotributo, como mínimo. Rancaño, a su vez detalló los alcances específicos de la línea “es para MiPymes, industriales, comerciales y de servicios que no hayan sido exceptuadas de las medidas de ASPO que sólo hubieran sido habilitadas con restricciones (como la prohibición de atención al público) y que no hayan sido beneficiadas con otras medidas del Estado (como los beneficiarios del IEF, por ejemplo”.Se priorizará aquellas actividades que no fueron exceptuadas en ningún DNI, es decir con 27 días laborables sin actividad. Deberá presentar dos codeudores solidarios, un informe del emprendedor emitido por la comuna local, entre otros. Los interesados podrán realizar consultas en la comuna de su localidad o en la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos: J. M. Estrada 16 de Rafaela / comunicarse al teléfono 501679 o mediante correo electrónico a [email protected] hasta el 20 de MayoRancaño resaltó por último que “igualmente -y esto es importante destacar para emprendendores productivos que quizá no cumplen con los requisitos de esta línea- que la Asociación continúa con los créditos tradicionales. Por eso es importante que se acerquen a la comuna, o a la Asociación para poder analizar cada una de las necesidades”