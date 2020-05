Guzmán afirma que el diálogo con los acreedores es "bueno" Nacionales 12 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó ayer que se mantiene un "buen diálogo" con los acreedores, a pesar de que los grandes fondos de inversión rechazaron la oferta argentina. "Este fin de semana el diálogo fue bueno y eso nos alienta a tomar la decisión de extender la oferta, pero aún hay camino por recorrer", admitió Guzmán.

Insistió en que el gobierno argentino está "abierto a escuchar alternativas por parte de los acreedores", al confirmar que existe la expectativa de que haya pronto una contrapropuesta por parte de los fondos de inversión.

En declaraciones publicadas por Infobae, el ministro consideró "clave que haya un proceso colaborativo que respete el principio de que el acuerdo tiene que ser sostenible. Aquí hay mucho en juego". Ratificó que la única propuesta presentada por los bonistas hasta el momento está "muy lejos" de lo que la Argentina puede pagar, al aludir al ofrecimiento del fondo de inversión BlackRock, el principal acreedor de la Argentina.

"Esperamos que sea posible trabajar de forma colaborativa con nuestros acreedores sobre la base de la responsabilidad y el sentido común", sostuvo Guzmán.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que las deudas insostenibles "generan pérdida de producción, de trabajo, pobreza, desigualdad; destruyen sueños y generan angustia. Es allí adonde se ha llevado a la Argentina y de donde la estamos buscando sacar".

Guzmán destacó el apoyo de "los economistas más reconocidos del mundo, de todas las ideologías" y que también apoya la propuesta argentina "el FMI, algo muy importante en este contexto".



"ARGENTINA NO PUEDE

CUMPLIR CON LA DEUDA"

A días de la definición sobre la restructuración de la deuda, el canciller Felipe Solá "todos saben que Argentina no puede cumplir" y se mostró confiado en que debido a esa situación los bonistas van a "aceptar la propuesta".

"Todos saben que Argentina no puede cumplir con la deuda. Yo pienso que van a aceptar más la propuesta", evaluó el funcionario, quien además planteó que "hay mucha mentira, muchas operaciones contra el Gobierno" en torno a las negociaciones que se están realizando con los bonistas.



MEJORAR LA OFERTA

Economistas y analistas financieros consideraron ayer que el gobierno debería mejorar la oferta a los acreedores para evitar el default, y señalaron que la reacción mostrada por los mercados con suba en todos los indicadores, refleja que es favorable a continuar las negociaciones.