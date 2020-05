¿Qué pasará con el fútbol liguista?

El impacto de la pandemia coronavirus en el fútbol amateur tendrá efectos siderales, que quizás no se termina de dimensionar por lo ‘invisible’ del amateurismo. A diferencia del profesional, los derechos de la TV son un importante recurso en pos de paliar la crisis, como así también los ingresos recibidos desde Conmebol.

¿Qué pasa con la Liga Rafaelina de Fútbol?

En los torneos semi-profesionales el parate y la cuarentena social, preventiva y obligatoria duelen el doble. Sin ingresos, sin entradas, sin TV ni nada, cada día es un lastre financiero con consecuencias casi irreversibles.



Este martes podría significar un día clave para saber qué ocurrirá con el fútbol doméstico. A las 20:30 se llevará a cabo una nueva reunión del Consejo Directivo, vía teleconferencia, y el tema a tratar será la suspensión de los Torneos reglamentados para este 2020.



Todo hace suponer que no se jugará y se seguirá la misma línea de criterio utilizada en AFA y por el Consejo Federal. Que no habrá actividad de Inferiores ni Infantiles. Mientras que la Primera A dará por finalizado su torneo Apertura, sólo se había jugado 1 fecha, y que la Primera B que para este año se agrupaba con la C no dará su puntapié inicial.



Como alternativa se manejaría la posibilidad de llevar a cabo algún petit-torneo una vez que se permita el retorno de la actividad futbolística en el país, y en nuestra ciudad.



“El caso de nuestra Liga, la Mesa Directiva analiza seguir las líneas de AFA y el Consejo Federal, y suspender los torneos reglamentados para este año; analizando la posibilidad de hacer un torneo a fin de año cuando termine la cuarentena, atendiendo a las distintas realidades de los clubes”, indica en uno de sus párrafos el punto 4 del boletín de la última sesión, llevada a cabo el pasado martes 28 de Abril.