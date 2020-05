Intrusos en Frontera Deportes 12 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Argentina se encuentra transitando la cuarta fase del confinamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 24 de mayo, y si bien se fueron liberando algunas actividades en diferentes puntos del país, no así el fútbol.

En la jornada de ayer el club La Hidráulica de Frontera emitió por medio de sus redes sociales un llamativo comunicado en donde denuncian que personas desconocidas a la institución ingresaron a sus canchas auxiliares para jugar al fútbol, con el riesgo que ello implica. Así mismo aclaran que las únicas personas autorizadas a transitar el predio son aquellas que realizan el mantenimiento del lugar. Además manifiesta que los "intrusos" no solo están violando la cuarentena sino que además ocupan una propiedad privada.

El comunicado: "Ante reiteradas oportunidades, en estos últimos fines de semana, donde personas ocupan las canchas auxiliares de nuestras instalaciones para jugar al fútbol. El Club Atlético La Hidráulica aclara que, como demás instituciones, sigue acatando el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio y no permite la realización de ningún tipo de práctica deportiva. Ninguna persona está autorizada para ello. Sólo asisten los que realizan el mantenimiento del predio y en forma personal. Cualquier persona o grupo de ellas que utilice las instalaciones no sólo está violando la cuarentena, sino también está ocupando sin permiso una propiedad privada y será denunciada de inmediato.

Sigamos cuidándonos y respetando el espacio para volver a la normalidad de la mejor manera".