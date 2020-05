Carlos Bilardo: a 37 años de su debut como DT de la Selección

El Doctor Carlos Salvador Bilardo es uno de los grandes símbolos de la historia del fútbol argentino. Se cumplen 37 años de su debut como entrenador de la Selección Nacional. Repasamos aquel día y sus logros más importantes.

El 12 de mayo de 1983, Carlos Bilardo inició su ciclo como entrenador de la Selección Argentina.

Fue en un partido amistoso ante Chile que finalizó 2-2. Los goles argentinos fueron anotados por Norberto “Beto” Alonso y Ricardo Gareca.

Al término de aquel encuentro, el entrenador argentino declaró en el campo de juego: “Es el comienzo de un ciclo. No hay amistosos, hay que ganar siempre.

Nunca es un partido más para mí”.

El 11 inicial de esa noche en el Estadio Nacional de Santiago de Chile fue: Fillol; Arregui, Ruggeri, Trossero, Olarticoechea; Giusti, Marangoni, Burruchaga, Alonso; Calderón y Gareca.

El Doctor reemplazó a César Luis Menotti, quien había dirigido a la Selección Argentina durante 8 años y conquistado la Copa del Mundo FIFA 1978 como anfitrión.

Su 1° partido oficial llegó unos meses después: el 10 de agosto de 1983, cuando empató 2-2 ante Ecuador, en Quito, en la apertura de la Copa América. Jorge Burruchaga anotó los 2 goles argentinos.



¿Cómo llegó Bilardo a la Selección Argentina?



Sus pergaminos: como entrenador había pasado por Estudiantes de La Plata, Deportivo Cali (Colombia), San Lorenzo y la Selección de Colombia. Con el Pincha, conquistó el Campeonato Metropolitano 1982.

Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA, no tenía afinidad con las ideas futbolísticas del entrenador de Estudiantes, en un principio, según contó Héctor Onesime, ex Director de la recordada Revista argentina “El Gráfico”. Su preferido era Miguel Ángel López, pero su salida de Independiente había sido en malos términos con un dirigente amigo suyo como Pedro Iso. La 2° alternativa fue Carlos Griguol, pero los dirigentes de Ferro, con Santiago Leyden a la cabeza, no dieron el visto bueno para la negociación. La 3° opción fue el entrenador del León platense y el guiño de Raúl Correbo, presidente

del Pincha, fue inmediato: “Para nosotros sería un honor que un hombre de Estudiantes, conduzca a la Selección Nacional”.

La gran hazaña de la Selección de Carlos Bilardo fue la conquista del Mundial FIFA México 1986. Llegó al Campeonato del Mundo tras una clasificación agónica contra Perú en el Estadio Monumental. Criticado por la prensa nacional, Bilardo confiaba en su grupo, al que llevó a una preparación de tres meses en la previa al certamen. En Fase de Grupos venció a República de Corea (3-1), empató con Italia (1-1) y le ganó a Bulgaria (2-0). En los partidos de eliminación directa, dejó en el camino a Uruguay (1-0), Inglaterra (2-1) y Bélgica (2-0). El 29 de junio de 1986, en la Final, se impuso por 3-2 ante

Alemania Federal, con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Por ser Campeón del Mundo, Argentina se clasificó automáticamente a la siguiente edición, la Copa del Mundo FIFA Italia 1990. Tras un sufrido debut contra Camerún en el juego inaugural del certamen (0-1), obtuvo un triunfo sobre Unión Soviética (2-0) y empató frente a Rumania (1-1) para terminar tercero en su grupo. En los partidos de eliminación directa, se impuso ante Brasil (1-0), Yugoslavia (0-0 y 3-2 en los penales) e Italia (0-0 y 4-3 en los penales). En la Final, cayó 1-0 contra Alemania Federal y consiguió el subcampeonato.

Además de su participación en la Copa del Mundo, Bilardo estuvo presente como entrenador en 3 ediciones de la Copa América:



1983: este certamen no tuvo sede fija. Participó del Grupo A junto a Brasil y Ecuador, pero no pudo clasificarse a Semifinales. Brasil lo superó en diferencia de gol, pese a igualar en 5 puntos.



Argentina 1987: se clasificó a Semifinales, en donde cayó contra Uruguay por 1-0. En el partido por 3° puesto, perdió 2-1 ante Colombia.



Brasil 1989: terminó líder e invicto en el Grupo B, pero en la Fase Final perdió ante Brasil y Uruguay, y empató contra Paraguay.



El período de Carlos Bilardo como entrenador de la Selección Argentina se extendió hasta mediados de 1990 y en total dirigió 81 partidos. En resumen, el equipo del Doctor obtuvo 28 triunfos, 30 empates y 23 derrotas. Además, anotó 91 goles y recibió 74.