Trump sin tapabocas

La Casa Blanca ordenó ayer, por pedido de Donald Trump, que todo el personal use barbijo o tapabocas cuando no esté en su oficina o escritorio como precaución por los recientes casos positivos de coronavirus en el gobierno, una medida que, sin embargo, no se aplica por ahora al mandatario o a su vice, Mike Pence.

"Requerimos que cualquiera que entre en el Ala Oeste (donde está la oficina del presidente) lleve un barbijo o algún recubrimiento facial", instruyó un memo interno, citado primero por el diario The Wall Street Journal, y luego confirmado por el propio Trump en una breve conferencia de prensa.