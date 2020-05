Subieron a 17 años la pena de un abusador de menores Policiales 12 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los camaristas Fernando Gentile Bersano, Marta Feijoó y Bruno Netri resolvieron por unanimidad revocar parcialmente la sentencia impuesta en un juicio oral a un hombre que abusó de su propia hija menor de edad y de otras dos niñas en la localidad de Bernardo de Irigoyen (departamento San Jerónimo) Asimismo, los magistrados dispusieron modificar el monto de la pena impuesta en primera instancia y la incrementaron de 12 a 17 años de prisión.

El condenado es un hombre de 35 años identificado como Carlos Alberto Zárate, quien fue juzgado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El 29 de octubre del año pasado, el tribunal del debate oral integrado por los jueces Octavio Silva (presidente), Sergio Carraro y Gustavo Urdiales lo condenó como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda) y corrupción de menores agravada (por la guarda), en concurso ideal y reiterado en perjuicio de su hija y de otra niña.

Sin embargo, los magistrados lo absolvieron de culpa y cargo de la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda) en concurso ideal con corrupción de menores agravada (por la guarda) en perjuicio de una tercera menor de edad. También fue absuelto de los delitos de desobediencia a la autoridad y lesiones leves dolosas en perjuicio de un hombre mayor de edad que trabajaba en el mismo lugar que él.

Ahora, el tribunal de segunda instancia resolvió revocar la absolución a Zárate y condenarlo como autor de esos delitos.



TRES ABUSOS

La fiscal que investigó los hechos es Alejandra Del Río Ayala, quien estuvo acompañada por el fiscal Matías Broggi.

La funcionaria del MPA valoró la decisión del tribunal de segunda instancia e hizo hincapié en que “no sólo elevó el monto de la pena y lo condenó por los delitos que había sido absuelto en primera instancia, sino que también entendió que las calificaciones penales que correspondían son las mismas que habíamos seleccionado desde la Fiscalía para realizar la acusación”.

Del Río Ayala sostuvo que “desde que iniciamos la investigación estuvimos convencidos de que hubo tres abusos sexuales en perjuicio de tres víctimas distintas cometidos entre 2014 y 2017”. Y agregó que “una vez que analizamos los fundamentos de los jueces de primera instancia no dudamos en apelar”.



VICTIMAS

Consultada por la resolución de segunda instancia, la fiscal Del Río Ayala dijo que “es muy importante remarcar que los camaristas contextualizan los hechos teniendo en cuenta que las víctimas son muy vulnerables no sólo por su edad, sino también por la violencia a la que fueron sometidas. Fundamentan su decisión en los tratados internacionales que refieren al tema y le dan el valor probatorio que corresponde a los testimonios brindados por las propias víctimas (mujeres y menores de edad)”. La fiscal también subrayó que “esta mirada del tribunal es fundamental para casos como este en los que una de las niñas nunca pudo relatar los padecimientos que sufrió”.

“El tribunal no dudó en afirmar que el condenado tiene ‘plena certeza de la índole corruptora de los actos’ que comete en perjuicio de esta tercera víctima”, remarcó Del Río Ayala y agregó que “por eso es que lo condena no sólo por el abuso sexual, sino también por la corrupción de menores”. En tal sentido, la fiscal destacó que los camaristas sostienen que ‘no puede plantearse con seriedad que el agente ignoraba el carácter corruptor de los actos pues claramente él mismo escoge a sus víctimas en razón de la inocencia de las niñas’.

“Las víctimas son niñas muy pequeñas y existe una diferencia de edad considerable con el condenado. Además, la modalidad y duración en el tiempo de los abusos, son perfectamente idóneos para adelantar el desarrollo normal, libre y progresivo de la sexualidad de las menores", concluyó.



NÚMEROS

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), en las últimas dos semanas fueron presentadas 16 acusaciones en el marco de investigaciones por delitos contra la integridad sexual.

“El promedio es de más de una por día, incluyendo los fines de semana”, valoró Del Río Ayala y agregó que “este conteo fue realizado en este contexto de aislamiento y no incluye los casos de violencia de género”.

La fiscal también informó que “también en estos 14 días, ocho personas quedaron en prisión preventiva a raíz de las solicitudes que hicimos desde la Fiscalía”.