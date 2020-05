Prisión preventiva para el asesino de Trinche Carlovich Policiales 12 de mayo de 2020 Redacción Por LE CORRESPONDERIA PENA DE 10 A 25 AÑOS DE PRISION

El juez de primera instancia del distrito judicial Rosario, Alejandro Negroni, dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley al acusado por el crimen del ex futbolista Tomás Felipe "Trinche" Carlovich, quien murió el pasado 8 de

mayo a raíz de las graves heridas sufridas en un violento asalto dos días antes.

La fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional N° 2 Rosario, le imputó al sospechoso el delito de "robo seguido de muerte en calidad de autor y en grado consumado".

La audiencia se realizó a través de una teleconferencia y la pena que correspondería es de 10 a 25 años.



DETENCION

Los efectivos de la Brigada Motorizada rosarina apresaron al individuo el viernes último en la intersección de las calles Lima y Tucumán, cerca de donde le robaron la bicicleta a Carlovich, quien sufrió graves heridas en la cabeza que derivaron en su fallecimiento.

El hecho se produjo al mediodía, cuando el hombre de 32 años, identificado como Juan Ariel M., estaba en ese lugar y fue detenido acusado como el autor material del robo.

Antes de esta detención, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) habían demorado a cuatro personas, las cuales luego fueron liberadas, ya que no habían tomado parte del incidente.

Es que el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) a cargo del operativo no pudieron hallar la bicicleta que le robaron a Carlovich.

El ex futbolista falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), tras haber empeorado su estado de salud, debido a que estaba en coma luego de sufrir un fuerte golpe durante el asalto.

Para darle el último adiós al ídolo la comisión directiva de Central Córdoba de Rosario permitió el acceso de socios y de público en general a las gradas de la cancha del barrio Tablada, una decisión que generó polémica ya que no se respetó el aislamiento social obligatorio para evitar contagios de coronavirus. (NA)