Otro café con Cristina Nacionales 12 de mayo de 2020

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la quinta de Olivos, y resaltó que le sirve "mucho" hablar con la ex mandataria. El jefe de Estado reveló el encuentro en declaraciones al canal C5N y dijo que se tomaron "un café" en la residencia oficial.

"Hoy estuvo, tomamos un café a la tarde. Me sirve mucho hablar con Cristina", remarcó el Presidente. Luego de reeditar el encuentro que mantuvieron la semana pasada, Fernández destacó que con la vicepresidenta no se van "a olvidar el pueblo". "Estamos juntos en esto, este no es mi gobierno, es de Alberto, de Cristina, de Sergio (Massa), de Máximo (Kirchner)", señaló el mandatario nacional.