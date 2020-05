Diputadas presentaron un nuevo proyecto de paridad Locales 11 de mayo de 2020 Redacción Por El proyecto, iniciativa de las legisladoras del Frente Progresista, cuenta con la firma de la mayoría de las diputadas de todos los partidos. Garantiza la participación equitativa de hombres y mujeres en cargos públicos, al interior de los partidos políticos y en empresas estatales. Incorpora también la paridad para los cargos de gobernador y vice, las asociaciones, consejos y colegios profesionales.

FOTO PRENSA PS INICIATIVA. Cuenta con la firma de la mayoría de las diputadas de todos los partidos.

Con la firma y el aval de la mayor parte de las diputadas santafesinas que integran la Cámara de Diputados de Santa Fe, el Frente Progresista presentó este jueves un nuevo proyecto de Ley de Paridad en la Legislatura provincial. El mismo busca garantizar la participación equitativa entre hombres y mujeres para acceder a cargos públicos.

La nueva ley establece que la conformación de las listas de personas precandidatas y las alianzas electorales que presenten los partidos políticos para elecciones provinciales, municipales, comunales y de convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe deberá contener un 50 por ciento de cada género, ubicando de manera intercalada y consecutiva a mujeres y varones desde la primera candidatura hasta la última.

Esta vieja demanda de las mujeres de todo el arco político estuvo cerca de ser conseguida en 2018 cuando el proyecto presentado por el Ejecutivo obtuvo media sanción de Diputados. Ahora, a partir de nuevos debates y consensos, el proyecto incorpora también la de paridad en las fórmulas de candidaturas para gobernador/a y vicegobernador/a, donde deberá respetarse un candidato varón y una mujer, en orden indistinto.

A su vez, el proyecto de ley extiende la paridad de género en los ámbitos de participación política partidaria, los cargos políticos en ministerios y secretarías de estado del poder ejecutivo, entidades autárquicas, organismos descentralizados, empresas del estado provincial, sociedades del estado provincial, sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, sociedades de economía mixta, en todo otro ente público provincial, cualquiera fuere su forma u origen, y en los consejos, asociaciones y colegios profesionales.

“Perseguimos igualdad porque históricamente las mujeres fuimos discriminadas, resulta indispensable que los Estados impulsen acciones que eliminen la desigualdad y acorten las brechas entre mujeres y hombres”, afirmó Lionella Cattalini del FPCyS, impulsora de la iniciativa presentada ayer en la sesión de Diputados.

El proyecto presentado establece que “no serán oficializadas por el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe las listas que no cumplan” con la exigencia de la paridad de género.

La legisladora Erica Hynes resaltó por su parte que, a diferencia de otras provincias y de la Nación, Santa Fe todavía no tiene ley de paridad. “En 2018 el proyecto presentado por el ejecutivo obtuvo media sanción en Diputados, pero no logró avanzar en la Cámara de Senadores. Hoy lo retomamos junto a la mayoría de las diputadas con un amplio consenso, y con la convicción de que finalmente se convierta en ley porque así lo exige la sociedad en este tiempo”.

Por último, Cattalini señaló: “No nos vamos a cansar de presentar este proyecto, lo vamos a seguir haciendo hasta que se convierta en ley, por las que nos precedieron en la lucha y por todas, las mujeres no vamos a parar hasta conseguir la paridad”.