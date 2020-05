Vitaloni: “en esta etapa vamos a demostrar si aprendimos algo”

El desafío que supone la mayor circulación de personas y el saber ser responsables a la hora de manejarnos como sociedad, cumpliendo las restricciones que aún están vigentes como consecuencia de que la pandemia por Covid-19 no fue erradicada ni mucho menos, es enorme. La conciencia social colectiva puesta a prueba nos mostrara una foto real de si somos capaces de sostener conductas que nos cuiden como individuos y cuiden al otro.

El Dr. Roberto Vitaloni, que es el coordinador de epidemiología de la región de salud, señala al respecto que “en la primera etapa de esta pandemia, más allá de lo que desconocíamos y teníamos que aprender, entendíamos que el virus tenía domicilio, porque había llegado metido en las valijas de la gente que había viajado al exterior, entonces todo lo que a priori parecía un desastre en definitiva era más fácil de controlar porque sabíamos dónde estaba. En esta nueva fase que estamos iniciando, la responsabilidad ya no queda más a cargo de los enfermos, sino queda a cargo de los sanos”.

Y siguió explicando que “toda persona como nosotros que sale a la calle tiene que cumplir con todas las medidas de prevención para que este virus no empiece a circular y saltar de una persona a otra”.

Vitaloni fue contundente al momento de aclarar que “en esta etapa vamos a demostrar si aprendimos algo, fundamentalmente el respeto por uno mismo y por el prójimo. Es primordial en esta fase proteger a los dos extremos de la vida: a los abuelos, tratando de que se mantengan aislados, de que no salgan a la calle teniendo el menor contacto posible, porque en ellos el desarrollo mortal de la enfermedad es mucho más seguro que en una persona menor de edad”, dijo.

Acerca de los menores, el doctor manifestó que “si bien están presionados por este tema de la cuarentena y por no haber salido, hay que tener un especial cuidado porque son nuestro futuro y en base a ellos debemos construir. Es el ejemplo que tenemos que dar los adultos, respetando la distancia sosteniendo el distanciamiento social”.

Vitaloni remarcó que de ningún modo es momento de relajarse y afirmó que sigue siendo vital quedarse en casa si no es indispensable salir, sosteniendo el recurrente lavado de manos, el uso del barbijo, la limpieza de las superficies dentro del hogar y desinfectando todo elemento externo que ingreso al domicilio.

“Si todos respetamos estas sencillas medidas no vamos a tener circulación comunitaria del virus; igualmente es esperable la aparición de nuevos casos, pero si los podemos manejar, la población va a llegar a tener un verano mucho más normal y feliz que este otoño - invierno”, finalizó el coordinador de epidemiología.