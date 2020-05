Campaña solidaria a favor del Grupo Chiquilines

El país y por ende, la ciudad de Rafaela, está viviendo momentos muy difíciles con motivo de la pandemia, la cual no solo cambió nuestros hábitos, sino también acentuó la situación de los sectores más desprotegidos dentro de los cuales conviven niños y niñas que necesitan hoy la ayuda solidaria de la ciudad.

Un grupo de amigos dentro de sus reuniones “virtuales” pensaron en la idea de que no basta con mirar la situación desde afuera, sino que habría que involucrarse y comprometerse, no para solucionar el problema sino para colaborar en lo poco que se pueda, que seguramente será mucho para esos sectores. Pero claro es muy difícil encarar un proyecto así solos, por eso se preocuparon en ver quienes podían acompañarlos y asesorarlos y encontraron grupos que vienen trabajando mucho y muy bien con los chicos, la agrupación Chiquilines perteneciente a la Asociación Vistiéndonos de Sol del Padre Alcides Suppo, los cuales se brindaron en todo sentido para darle forma a esta iniciativa.

Y así se gestó Es hoy, un movimiento solidario que hoy, lunes 11 de mayo de 2020 comienza una campaña con el propósito de realizar una colecta masiva de alimentos, calzados, medias, vestimenta, dinero en efectivo, etc., que serán destinados a los niños de los sectores más vulnerables de la ciudad, por intermedio del grupo “Chiquilines” y de la Asociación Vistiéndonos de sol.



ORGANIZACION DE LA CAMPAÑA

Las donaciones para la campaña se organizarán de la siguiente manera

- Donaciones de Mercadería:

1.) Se recibirán donaciones de mercadería (no perecederas), calzados y medias los días Viernes de 14 a 18 hs.

Sábados de 09 a 17 hs.

Domingos de 16 a 18 hs.



RECEPCION EN LOCAL CALLE SAN MARTIN 162

2.) Recolección de donaciones a domicilio en los siguientes días y horarios

Viernes de 14 hs a 18 hs

Sábados de 9 hs a 17 hs

Domingos de 16 hs a 18 hs

Los interesados deberán enviar un mensaje de whatsapp al celular 3492682011 – o a las redes sociales ( Facebook – Instagram ) ES HOY, o bien correo electrónico [email protected]

Deberán citar nombre, dirección y donación.

- Donaciones Dinerarias

1.) Se podrá donar dinero mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta

CBU 2850891540094595870328 a nombre de la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol – CUIT 30-70999990-3

En la referencia de la transferencia deberán indicar “ ES HOY” para poder individualizar el depósito y de ser posible enviare-mail a [email protected]

2.) También se recibirán donaciones en efectivo mediante sobre cerrado indicando nombre y apellido o aporte anónimo a las siguientes direcciones

- Agencia Guevara - San Martín 112

- Veterinaria El Yaguá – Bv Lehmann 609

- Gonzalo Flores peluquerías – Tucumán 160

- Estudio Contable Borio - San Luis 468



DESTINO DE LA COLECTA

Todo el resultante de la colecta será destinado al grupo Chiquilines y a la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol del Padre Alcides Suppo, quienes serán los encargados de distribuir de acuerdo a las necesidades que detecten o sugerencias que pueda aportar el grupo ES HOY



CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA COLECTA

Cada mercadería, aporte y cualquier cosa que se reciba, será asentada en planillas de control ya preparadas, solo con la finalidad de contar con los resultados que arroje la campaña a su cierre. Esa planilla estará disponible y abierta a cualquier persona que desee verla.



PUBLICIDAD LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA

El lanzamiento de la campaña dará comienzo el día lunes 11 de mayo y ese mismo día se programa una serie de spots publicitarios por los medios gráficos, radiales y televisivos de la ciudad, como así también una fuerte campaña en las redes sociales mediante Facebook e INSTAGRAM. Además, se presentarán miembros de los grupos organizadores en radios y tv y se grabara dos videos con personalidades de la ciudad promoviendo la campaña.