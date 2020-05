Colsani: "En lo personal quedé muy contento"

(D.G.)- La Liga Argentina de Básquetbol (ex TNA) quedó inconclusa, como la gran mayoría de las competiciones del deporte argentino e internacional, producto de la pandemia del coronavirus. No obstante, fue un torneo que en el plano personal le permitió tener un buen reconocimiento a Ignacio Colsani. El pívot surgido en Independiente y que pasara por San Martín de Corrientes, San Isidro de San Francisco, Unión de Sunchales, 9 de Julio y anteriormente en Estudiantes de La Plata (Federal), pudo consolidarse en Ciclista Juninense.

«Nacho» volvió a nuestra ciudad tras la suspensión de la actividad y ahora con la cancelación de la temporada, nos contó cómo sintió este parate definitivo. «Mis sensaciones son un poco angustiantes, si bien ya nos quedaban pocos partidos para que termine la fase regular previa a los playoffs, uno se queda con las ganas de haberlos jugado. También un poco de tristeza porque me tuve que despedir de todos mis compañeros a la distancia», fue su descripción.

Sobre lo que pudo desarrollar desde la parte final de 2019 y los primeros meses de 2020, a modo de balance manifestó que «en lo colectivo no es de los mejores. Tuvimos muchos altibajos durante todo el torneo, con algunos cambios en los jugadores extranjeros que hicieron que el equipo no se pueda consolidar del todo. Pero más allá de todo fuimos competitivos y supimos ganar contra grandes rivales. Y en lo personal muy contento, sobre todo por los compañeros que tuve y del cuerpo técnico que siempre me dio confianza para jugar».

Lo concreto es que de esa manera pudo superar las expectativas iniciales, en su llegada al equipo bonaerense. «Totalmente. Al principio pensaba que me iba a costar mucho o que no iba a tener tanto protagonismo en el equipo. La única forma que tenía de superar esos ‘miedos’ era tener paciencia, entrenar al 100%, y que durante los primeros partidos cuando me toque estar en la cancha hacer lo justo y necesario para ganarme la confianza del entrenador, y así empezar a ser mas importante en la rotación».

A partir de lo mostrado en este torneo, al margen que no pudo completarse, quedan imágenes de superación para el interno rafaelino. En ese aspecto lo valoró especialmente: «sin dudas, sobre todo a partir del 2020 que empecé a jugar mas tiempo del que tenía antes, siendo varios partidos titular, y defendiendo a los extranjeros del otro equipo. Eso hace que uno aprenda muchísimo y tenga mas experiencia para la próxima temporada».



VALORADO Y CON GANAS DE VOLVER

Ciclista, por su historia, siempre fue seguido por mucho público en Junín. Le consultamos a Colsani sobre si veía que su gente estaba consciente de lo que podía dar el equipo en la temporada que pasó, a lo que contestó: «se vive con mucha pasión el básquet en Junín. Nuestra hinchada siempre nos acompañó y alentó. Obviamente no les gustaba ver al equipo perder, pero entendían que éramos un equipo joven y que la mayoría de los partidos nos iba a costar. Yo en lo personal estoy muy contento con el cariño que me dieron siempre».

Ahora, de a poco, ya es tiempo de ir mirando hacia el futuro para cuando se supere la pandemia. En lo físico, primordial para todo deportista y más en el alto rendimiento, mencionó que «el preparador físico de Ciclista cada semana nos enviaba una rutina distinta para hacer. Pero ahora que ya terminó la temporada, por suerte tengo a mi hermana Josefina que trajo de su gimnasio Benefit, varios elementos para que pueda trabajar. Me las arreglo bastante bien».

Y en cuanto a lo deportivo, como aspiración dejó el mensaje que «me gustaría poder aprovechar mi último año como Sub 23 jugando nuevamente en la Liga Argentina, y si es en Ciclista mucho mejor».