Baby Etchecopar hoy debuta en Rivadavia Información General 11 de mayo de 2020 Redacción Por Baby Etchecopar debuta en Rivadavia: “Queremos volver a ser los Rolling Stones de la radio”. El exitoso conductor se muda a la tradicional e histórica emisora de Pueyrredón y Arenales y arranca este lunes con nuevo ciclo.

Por Adrián Pallares



Baby Etchecopar comienza hoy una nueva etapa radial. El popular conductor, que tiene un gran presente profesional con su ciclo en A24 Basta Baby, que suele liderar las noches de los canales de noticias en el horario de las 23 horas, tiene ahora un nuevo desafío en los mediodías de Rivadavia.

Baby construyó su carrera con un estilo confrontativo, diciendo siempre lo que piensa, sin importar las consecuencias. El conductor y actor, ha logrado a lo largo de más de dos décadas ser un comunicador que deja su huella y que no pasa desapercibido.

Teleshow habló con Etchecopar a pocas horas de su regreso a la radio y no esquivó ningún tema: la cuarentena, la presidencia de Macri, el actual gobierno de Alberto Fernández, el papel de Cristina, y, en especial, el reencuentro con sus viejos amigos, colegas y compañeros de dial Eduardo Feinman y Oscar González Oro, actualmente figuras de Radio Rivadavia. Baby desea repetir la química que lograron durante más de 10 años en Radio 10.

—¿Cuáles son tus expectativas para este regreso a la radio, esta vez en Rivadavia?

—Estoy muy entusiasmado y ansioso por el debut de mañana- por hoy-. Estamos armando un gran equipo y tenemos un muy buen horario, que es el de lunes a viernes de 12 a 14, y entre dos grandes programas, como los de Eduardo Feinmann y el del Negro Oro.

—¿Y Cómo vivís este reencuentro con ellos después de tantos años de convivencia, hace un tiempo, en Radio 10?

—Reencontrarme con Eduardo y el Negro es para mi un regalo que me da la radio ya que creo que juntos vivimos la gloria de lo que fue Radio 10, que en su momento fue, por lejos, la radio más escuchada de la Argentina, con Daniel (Hadad) a la cabeza. Me siento como en esas reuniones que hacés con tus compañeros de quinto año, recordando anécdotas e historias... Sé que la vamos a pasar muy bien, como siempre. Nos queremos mucho y hacemos mucha fuerza juntos.

—¿Y qué esperás de este nuevo ciclo en esta nueva radio ?

—Espero repetir lo irrepetible que hasta hoy pensé que te pasa una vez en la vida, pero tal vez por eso nos reencontró la vida a los tres. Si la gente nos acompaña, si reconquistamos a nuestros taxistas, amas de casa, laburantes, a todos los que nos esperaban juntos, tal vez con Eduardo y el Negrito, volvamos a ser los Rolling Stones de la radio.

—¿Cómo llevas el tema de la cuarentena por la pandemia del COVID-19?

—Sé qué hay que estar adentro y que hay que pedirle a la gente que se quede en sus casas, pero también sé que el afuera está terrible. Está mal la economía, hay mucha falta de laburo, y la gente está muy angustiada. Además a los argentinos nos pueden sacar muchas cosas pero el abrazo y el café con los amigos... es terrible.

—A la distancia, cómo evalúas el gobierno de Mauricio Macri?

—Ni tan bueno como yo pensaba, ni tan malo como lo quiere vender el kirchnerismo. Fundamentalmente en esos 4 años vivimos con completa libertad de expresión y dentro de un sistema republicano.

—¿Y qué balance hacés de estos cuatro meses de Alberto Fernández?

—Sé que a Alberto le tocó un momento muy duro de entrada, con esto del coronavirus. Pero creo que es peor y más dañino su sociedad con gente del pasado, a los que calculo que la mayoría de los argentinos le tienen miedo y no le creen ni una sola palabra. Además siento que Alberto tuvo un desgaste terrible de entrada. Lo veo como agotado.

—¿Y qué papel creés que cumple Cristina Fernández de Kirchner?

—No me gusta estar pensando permanentemente que gobierna Cristina. Prefiero pensar que el que gobierna es Alberto.

—¿Por qué creés que te está yendo tan bien con tu programa en a24, que suele ganarle a programas clásicos TN y C5N?

—Creo que nos divertimos mucho, formamos un equipo maravilloso, tanto atrás de cámaras como adelante, y parece ser que Juan Cruz Ávila (Director de Noticias y socio en la productora Jotax, junto a Noe Ávila y América) entiende cuál el secreto, que es permitirnos ser nosotros mismos con completa naturalidad y hablarle al televidente como la gente habla. Pienso que el éxito de la señal en general radica en la cantidad de diferentes voces y opiniones, todas con mucho respaldo profesional y con toda la sinceridad.

—Sos sin dudas un comunicador que deja su marca, que nunca pasa desapercibido y que cosecha amores y odios. ¿Qué te dice la gente cuando te cruza en la calle?

—Casi todos me gritan “Fenómeno, qué bolas tenés”, “Genio”... y yo les respondo: “¿Por qué no lo hacés vos también?”. Creo que si todos hablamos de frente nadie nos van a llevar por delante. Otros te dicen “Viejita” y algunos “Ehhh gato, Aguante Cristina”. En la calle se escucha de todo.