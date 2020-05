Scola dio tranquilidad y dijo que quiere ir a Tokio

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El capitán de la Selección argentina de básquetbol, Luis Scola, aseguró que "si todo está bien" jugará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán, en principio, el año próximo. "Si vos jugás, yo juego. Te lo contesto con una contrapregunta, ¿se va a jugar Tokio?

Las disciplinas tienen que clasificar, estamos como cuatro meses atrás. Para que se juegue un Juego Olímpico en julio, vos tenés que empezar en enero, ya tiene que estar todo solucionado", dijo "Luifa". En diálogo con el podcast "Hola qué tal, ¿cómo estás?", que conduce el base de la selección Nicolás Laprovittola.

Scola confirmó que de darse todos los condimentos necesarios estará en la cita nipona, cuando ya cuente con 40 años. El base del Real Madrid le preguntó a Scola: "¿Vas a jugar en Tokio, Luifa?" y el medallista de oro olímpico en Atenas 2004 confirmó la gran incógnita que el básquetbol argentino tenía desde hacía tiempo.

"Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría jugar. Si todo está bien no se me ocurre ninguna razón para que no juegue, pero a día de hoy no tengo ninguna seguridad. Hay tantas piezas en movimiento que es difícil contestar esa pregunta", explicó el jugador del Olimpia Milano.

Incluso el pivote argentino comentó, sobre los Juegos Olímpicos: "No estamos tan holgados para pensar que es obvio que vamos a jugar en Japón. De hecho, ellos mismos dijeron ´pusimos esta fecha pero hay que ver cómo evoluciona todo´. Cuando la gente me preguntaba (si iba a jugar), me causaba gracia. Mirá en qué te estás preocupando, la situación está re complicada".

De llegar a estar en Tokio, sería el quinto Juego Olímpico de Scola, y en su carrera consiguió la medalla de oro en Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008.