Agüero se ubicó 14 en la Fórmula 1 virtual

BUENOS AIRES, 11 (NA) - El delantero del Manchester City de Inglaterra, el argentino Sergio "Kun" Agüero, debutó ayer en el Gran Premio de España virtual de Fórmula 1 y finalizó en el puesto 14 acompañado de Alex Albon, del equipo Aston Martin Red Bull Racing, quien terminó cuarto.

Agüero comenzó la carrera en el lugar número 17 tras una clasificación complicada, aunque al completar las 33 vueltas de la competencia pudo adelantar tres posiciones. El ganador fue el piloto británico George Russell, de 22 años, que forma parte de la escudería Williams.

Otros futbolistas invitados fueron el belga Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid de España, y el brasileño Arthur, de Barcelona. En tanto, entre los pilotos de la F1 también participaron Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris y el piloto de pruebas de Mercedes, el mexicano Esteban Gutiérrez.

Se trató de la sexta carrera virtual organizada este año por la F1, en medio de la suspensión de la temporada debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, el "Kun" sumó una nueva faceta luego de convertirse en una personalidad de la plataforma Twitch, con casi 30 mil usuarios en vivo y más de 600 mil seguidores.

El ex futbolista de Independiente, además, revolucionó las redes sociales con sus transmisiones en vivo, tras disputar una eNations Cup de FIFA 20 junto a un pro player y participar de la Champlay solidaria organizada por Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman.

"Me gustaría seguir con los streamings cuando vuelva el fútbol. Me sorprendió el impacto que tuve. La paso bien con la gente, me divierto", manifestó Agüero en una entrevista realizada días atrás en el canal del youtuber Sebastián Fernandez.