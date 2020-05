Gaudenzi hacia jugar sin público Deportes 11 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANDREA GAUDENZI

BUENOS AIRES, 11 (NA) - El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, se refirió ayer a la reanudación de la temporada de tenis en medio de la pandemia del coronavirus y no descartó que el retorno sea sin público, aunque aclaró que no tienen "decisiones tomadas" porque "son escenarios hipotéticos".

"Tenemos una fecha límite, que es el 15 de mayo, para decidir sobre los eventos de julio posteriores a Wimbledon", advirtió Gaudenzi en diálogo con la agencia Reuters. Y agregó: "Hay muchas opciones como que no haya gente en las gradas, pero no tenemos decisiones tomadas porque son escenarios hipotéticos. Trabajamos con un margen de seis a ocho semanas, de otra manera sería imprudente".

Asimismo, advirtió sobre la complicación que representan los viajes para que las actividades se vuelvan a llevar a cabo. "Ahora se podría jugar un torneo en Suecia pero a la pregunta de si 100 jugadores pueden llegar a ese país, la respuesta es no. Ese ese el reto", sostuvo.

Por otra parte, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, señaló que Roland Garros podría jugarse a puertas cerradas porque "permitiría mantener una parte del modelo económico, los derechos televisivos y los patrocinios".

En una entrevista con el semanario Journal du Dimanche, indicó: "Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor. Nos mantenemos concentrados en lo que tenemos que hacer, ofrecer un torneo en las mejores condiciones".

La FFT anunció que devolverá el dinero de las entradas vendidas para la edición 2020 del torneo, postergado de sus fechas habituales en mayo y junio a septiembre y octubre. Las competencias de tenis se encuentran suspendidas desde principios de marzo, siendo el Abierto de Australia el único Grand Slam que pudo jugarse en febrero último, en el cual el serbio Novak Djokovic se quedó con el título.