Diario británico elogió medidas de Argentina

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El diario británico The Guardian destacó ayer el "éxito" de medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández ante la pandemia del coronavirus, y valoró "la estrecha coordinación" entre el jefe de Estado, los gobernadores y los intendentes.

En una nota, el diario británico compara al gobierno argentino con el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y advierte que el país vecino "se dirige hacia una emergencia humanitaria, en medio de un devastador brote de coronavirus impulsado por la actitud despectiva de Bolsonaro hacia la pandemia".

En ese marco, afirmó que "las diferencias entre las experiencias de la pandemia en los dos países no se deben solo a las personalidades contrastantes de sus presidentes".

"Bolsonaro se separó del partido que lo llevó al poder, mientras que Fernández es producto de uno de los movimientos nacionales más duraderos y poderosos de América Latina", señaló The Guardian, según el académico Andrés Malamud consultado para el artículo.

Al realizar un repaso cronológico sobre la actitud de ambos gobiernos a medida que avanzaba el coronavirus en la región, el diario precisó: "El presidente brasileño minimizó la crisis, calificándola como histeria de los medios. Por el contrario, Argentina impuso rápidamente una cuarentena nacional y parece haber aplanado con éxito la curva de contagios". .

Además, resaltó "la estrecha coordinación" entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes para administrar la cuarentena obligatoria, y como contraposición indicó que en Brasil Bolsonaro "despidió a su ministro de Salud y se enfrentó con los gobernadores regionales .

"Con solo 5,611 casos y 293 muertes hasta el momento, contra los casi 136,000 casos de Brasil y más de 9,100 muertes, incluso los partidarios acérrimos de Bolsonaro están mirando ahora a su vecino del sur con una mirada envidiosa", manifestó el artículo.

El medio británico afirmó que "Argentina aún enfrenta muchos desafíos, principalmente económicos: la inflación aún ronda el 50% anual y la renegociación de la considerable deuda externa del país es una carrera contra el reloj, con la posibilidad de un incumplimiento técnico pronto si una ronda actual de negociaciones no tiene éxito".

"Al menos por ahora, el presidente ha dicho que planea seguir priorizando salvar vidas en lugar de revivir la economía.

Prefiero que una fábrica esté vacía porque sus trabajadores están en cuarentena y no porque estén enfermos o muertos , dijo Fernández", concluyó The Guardian.