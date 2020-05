Radiografía de los fondos de inversión internacionales Nacionales 11 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La batalla final por la renegociación de deuda bajo ley extranjera de la Argentina está concentrada en cinco grandes fondos de inversión internacionales, que tendrían más de US$ 25.000 millones en bonos soberanos del país.

Esas organizaciones financieras, que operan en todo el mundo, son BlackRock, Greylock Capital, Fidelity Investments Pacific Investment Management Company (Pimco) y Templeton, según una recopilación realizada por la agencia NA.

A continuación, una radiografía que permite visualizar quién es quién entre esos grandes acreedores:



BLACKROCK

Tiene 12 mil empleados y se convirtió en el gestor de activos más grande del mundo cuando hace una década adquirió Barclay´s Global Investors.

Maneja fondos por unos US$ 7,5 billones, con oficinas en 30 países, incluida la Argentina.

Presidido por Robert Kapito, sus cabezas son Laurence Fink (CEO), Susan Wagner y Ralph Schlosstein.

BlackRock fue acusado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner de buscar "desestabilizar" a la Argentina.

Fue cuando le compró a Paul Singer, cara visible del fondo Elliott y el rostro más conocido de los denominados "fondos buitre", una participación en la imprenta Donnelley, que presentó la quiebra en 2014 y despidió a 400 operarios.

La relación con el gobierno argentino cambió cuando Mauricio Macri llegó al poder a fines de 2015.

Fink fue uno de los financistas internacionales que apoyó la gestión de Cambiemos en una primera visita a la Argentina, en 2016, y también actuó como anfitrión del entonces presidente en un viaje a Nueva York.



GREYLOCK CAPITAL MANAGEMENT.

Se especializa en inversiones en mercados emergentes y de frontera, tentado por las mayores tasas de interés.

Su fundador es Hans Humes, un experto en finanzas al que le gusta recorrer el mundo y palpar las distintas realidades.

Así, Humes -considerado un halcón del mundo financiero- vivió en Nigeria, Marruecos, Chile, Ecuador y México en los últimos 30 años.

En septiembre de 2019 -aún durante el gobierno de Macri-, Humes recomendó comprar bonos soberanos de la Argentina, porque, a su juicio, el país tenía "un problema de liquidez y no de solvencia".

En 2002, Humes fue uno de los dos líderes del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB) tras el default.



FIDELITY

Con un largo historial de compras de activos argentinos, es una de las mayores empresas de gestión de bonos, con un patrimonio administrado de US$ 1,5 billones.

Creada por Edward C. Johnson II en Boston, en 1946, es dirigidos por su nieta, Abigail Johnson, de 58 años.

En 2005 negoció con el entonces secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, la reestructuración de los US$ 81.800 millones aún en default tras la crisis de 2001.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof culpó a Fidelity por no haber podido renegociar el bono BP21, cuyo vencimiento finalmente la provincia debió pagar, tras no haberse podido arribar a un acuerdo.



PIMCO

Pacific Investment Management Company (Pimco) es un megafondo con sede en California, con casi 3.000 empleados y activos administrados por casi US$ 2.000 millones.

Con el 40%, es el mayor tenedor de Bonos de Política Monetaria (Bopomo) emitido por la Argentina.

En septiembre de 2019, en lo que fue la primera prueba a la que se sometió el gobierno de Mauricio Macri luego de "reperfilar" parte de la deuda en pesos, el fondo decidió mantener sus posiciones.

Este fondo está especializado en bonos soberanos, en especial de mercados emergentes, que devuelven altas ganancias, siempre que paguen.



FRANKLIN TEMPLETON

Es el fondo de inversión más antiguo entre los grandes acreedores de la Argentina, donde tiene una oficina.

Fue fundado apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, por Rupert H. Johnson.

Le puso ese primer nombre por ser un declarado admirador de Benjamin Franklin -su imagen figura en el logo del fondo-, uno de los "padres fundadores" de los Estados Unidos, de quien Johnson siempre destacaba "sus ideas de frugalidad y prudencia a la hora de ahorrar e invertir".

Lo preside en la actualidad Jennifer Jonhson, heredera de ese imperio de las finanzas.

En 2018, Templeton desembarcó en la Argentina y se asoció con la casa de inversión local SBS para lanzar tres fondos: uno de deuda argentina en moneda local, otro de deuda en dólares y otro de deuda latinoamericana.

En aquella oportunidad, un reporte de Templeton causó cierto revuelo en el mundillo financiero y político, cuando fustigó la "trampa populista" en América Latina, con críticas fuertes a la gestión de los Kirchner.

"Una de las consecuencias más extrañas del default argentino y la crisis económica profunda que vino después fue la decisión gubernamental de falsificar estadísticas oficiales y, en algunos casos, de suspender su publicación", advertía el informe.