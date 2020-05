El argentino campeón en medio de la Pandemia Deportes 11 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA LUIS ACUÑA./ Se consagró en Nicaragua.

BUENOS AIRES, 11 (NA) - El futbolista argentino Luis Acuña, de 31 años, se consagró esta madrugada campeón del torneo Clausura de la Liga Primera de Nicaragua con el Real Estelí, que superó como visitante 3-1 a Managua, en la revancha de la final (ida 1-1), para convertirse en el primer torneo que finalizó en cancha su competencia en plena pandemia de coronavirus.

Se trató de un partido disputado sin público y que ni siquiera tuvo premiación para el campeón, que logró su título número 18 de su historia, los últimos tres en forma consecutiva, incluido el torneo Apertura hace un par de meses y ante el mismo rival.

Tras un primer tiempo igualado sin goles, Estelí se adelantó por intermedio de Manuel Rosas y Brandon Ayerdis, mientras que Luis Acuña (quien hizo las Inferiores en Vélez y fue compañero de "Churry" Cristaldo, Fernando Tobio e Iván Bella, entre otros) asistió a Marlon López a los 75 minutos, apenas ingresado al campo de juego desde el banco de suplentes.

"Real Estelí es el equipo más grande de Nicaragua, el que tiene más títulos, el que siempre está jugando Concachampions (Liga de Campeones de la Concacaf). Es un privilegio vestir estos colores y estoy muy contento por pelear ésta final y saber que se puede ganar, porque somos amplios favoritos", había anticipado Acuña antes de la revancha del partido decisivo.

Acuña debutó en el "Fortín" con Ricardo Gareca como entrenador, en la temporada en la que salió campeón con el equipo de Liniers, y después siguió su carrera en Chile, México y Guatemala (en el medio volvió al país para jugar en Crucero del Norte y Deportivo Merlo), hasta recalar en Nicaragua.

La Liga Nicaragüense se resistió a detener sus actividades y se convirtió en uno de los pocos torneos en el mundo -junto con Bielorrusia, Burundi y Tayikistán- que no frenaron en ningún momento por la pandemia del coronavirus.

"Apenas llegamos al estadio nos dan alcohol en gel. Tomamos agua en bolsitas y las tiramos al tacho de basura. Cada uno se lleva su toalla. El club nos da todas las armas para que peleemos esta pandemia, que aquí no está expandida y por eso se tomó la decisión de seguir jugando", explicó Acuña, sobre los recaudos.

El Real Estelí, así, quedará registrado como el campeón en tiempos de coronavirus en Nicaragua, donde consiguió su decimoctavo campeonato de liga. El club donde juega Acuña acortó la distancia con Diriangén FC, que es el máximo ganador en la historia del fútbol nicaragüense con un total de 27 campeonatos, y además, consiguió su boleto a la próxima Liga Concachampions que aún no define la fecha de su inicio.