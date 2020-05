La atleta Dahlgren también demora su retiro Deportes 11 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La recordwoman nacional y sudamericana del lanzamiento del martillo Jennifer Dahlgren afirmó que mantiene la idea de retirarse «después de los Juegos Olímpicos» de Tokio, que fueron aplazados para el año próximo por la pandemia de coronavirus. En clave reflexiva, Dahlgren rescató que la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo dejará como aspecto positivo «una gran dosis de perspectiva, de qué cosas son realmente necesarias en la vida».

«Creo que cuando esto pase vamos a saber valorar todo un poco más. Un conocido que falleció por coronavirus, previo a eso, pensé que era un enemigo invisible, pero cuando pasó, me abrió mucho los ojos», reconoció Dahlgren en una nota con Télam.

«Siento que hay que vivir día a día. No se sabe hasta cuando no vamos a poder entrenar, es un tema complejo. Quiero clasificar y llegar bien a Tokio y seguramente después haga un torneo más en Argentina para poder despedirme con mi familia y amigos», expresó.

«Mi idea es retirarme después de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero también depende de cómo se sigue dando esta situación de la pandemia del coronavirus. Si en todo este año no se compite y no vuelvo a entrenar hasta septiembre, a esta altura de mi carrera, es difícil», admitió.

Dahlgren compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y es la argentina con mayor cantidad de participaciones en Mundiales de mayores de atletismo (7): Helsinski 2005; Osaka 2007; Berlín 2009, Daegú 2011, Moscú 2013, Beijing 2015 y Londres 2017.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados este año por la pandemia de coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL) que integran autoridades japonesas. «La postergación era algo que esperaba. Era insostenible que se hicieran este año con la pandemia. En lo personal, por un lado, me beneficia porque en noviembre me lastimé el pie izquierdo, me operaron y la recuperación fue más larga de lo esperado. Voy a tener más tiempo para seguir recuperándome y ponerme bien, pero por otro, tenía muy decidido que en septiembre me retiraba», explicó.