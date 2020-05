Fernández pidió "cuidar lo conseguido" hasta ahora

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió ayer "cuidar lo conseguido" en la prevención de contagios de coronavirus y avisó que hacia adelante no habrá "un camino lineal hacia la reapertura" de la actividad económica sino un "proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena".

"Desde que comenzó la cuarentena, hace más de 50 días, hemos hecho un gran trabajo colectivo y hemos obtenido los primeros logros. El más importante es haber podido reducir la velocidad del contagio. Ahora debemos cuidar esos logros", enfatizo en una carta publicada en sus redes sociales con el título "Cuidar lo conseguido".

El mandatario indicó que se inicia una nueva etapa del plan para contener el coronavirus con "restricciones que continúan vigentes en todo el país". "Pero podemos iniciar una apertura progresiva, cuidadosa y responsable. Cuidadosa porque iremos paso a paso, de modo paulatino. Cada semana podremos ir sumando algunas actividades comerciales, productivas o de servicios para ir activando la economía", resaltó.

No obstante, Fernández aclaró que "no será un camino lineal hacia la reapertura", sino un proceso que podría registrar marchas y contramarchas en función de cómo se comporte la curva de contagios. "La experiencia internacional indica que en algunas ciudades, establecimientos o instituciones donde hoy no hay contagio, puede haberlo en el futuro. Sabemos que tendremos más casos y que se acerca el invierno, que es cuando crecen las enfermedades respiratorias", advirtió. "Por eso, lo que iniciamos es un proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena", explicó.

El presidente le pidió a los argentinos no dejarse llevar por los "voceros de la apertura económica" que vienen "presionando con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena". Para el jefe de Estado, ninguno de los países que adoptó esa medida "ha logrado jamás demostrar que el fin del aislamiento haya servido a la economía". "Porque, en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico", aseguró.

En ese marco, aseguró que cuando la pandemia del coronavirus "haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad".



FUNCIONARIOS "DEDICADOS

"A "SALIR" DE LA PANDEMIA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el "gesto que tiene que ver la sociedad" es funcionarios "dedicados plenamente" para "salir entre todos de esta pandemia", y pidió hacer "una evaluación" respecto de cómo el Gobierno nacional está "gestionando un momento como la pandemia".

"El gesto que tiene que ver la sociedad es funcionarios que trabajan desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche, dedicados plenamente y sin ninguna otra mirada que no sea salir entre todos de esta pandemia", enfatizó Cafiero, al desestimar que se realicen recortes de sueldos a los funcionarios públicos.