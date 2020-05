Primera Nacional: los clubes apoyaron la gestión de Tapia

Hace casi ya dos meses que la actividad futbolística en el país se mantiene paralizada por la pandemia de coronavirus. En las últimas horas los clubes de la Primera Nacional emitieron un comunicado para brindarle su apoyo a Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. El único que no mostró su apoyo fue San Martín de Tucumán, que decidió no firmar la carta.

Atlético de Rafaela es uno de los 31 clubes que avalaron el comunicado. Entre otras cosas, destacaron la predisposición del presidente de la AFA para apoyar a los clubes y su modelo de conducción "tenaz, firme y solidaria", al tiempo que resaltaron la refundación de la casa madre del fútbol argentino.

Los tucumanos fueron los únicos que se mostraron en desacuerdo y fue llamativo que, entre las firmas, que se ordenaban en orden alfabético, la de Atlanta apareció en último lugar. El "Bohemio" ha tenido varios cruces con la AFA, pero decidió sumarse a este comunicado.



El mismo indica lo siguiente:

"Los clubes que integramos la categoría Primera Nacional de la Asociación del Futbol Argentino queremos expresar nuestro acompañamiento a la gestión del Presidente de nuestra institución, Claudio Chiqui Tapia. El contexto tan difícil y complejo que estamos atravesando, con consecuencias que aún no pueden ser dimensionadas en su totalidad respecto al conjunto del pueblo argentino, y en particular a lo que refiere a cada una de nuestras instituciones, requiere de una conducción tenaz, firme, solidaria, y por sobre todas las cosas, con capacidad para escuchar al conjunto de los dirigentes en sus distintas posiciones. Sintetizar los diversos puntos de vista, en decisiones eficientes en donde prime el bien común, preservando la salud de los actores del fútbol argentino y minimizando las consecuencias económicas y financieras del aislamiento preventivo social y obligatorio, es lo que nos permite atravesar este momento de dificultad, y también será lo que a corto y mediano plazo nos ayude a superar la pandemia.

El carácter federal de nuestro torneo, implica que cada institución se sienta reconocida, respaldada y dotada de todas las herramientas que la Asociación del Fútbol Argentino viene ofreciendo para avanzar en la jerarquización de la competencia, el desarrollo de los clubes y de la sociedad que lo contiene. No hay dudas que en estos últimos tres años hemos atravesado una re fundación de nuestra casa madre, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Desde la política de desendeudamiento y superávit, pasando por la recuperación de la competitividad de nuestras selecciones nacionales, hasta la profesionalización del fútbol femenino y las políticas de género.

La coyuntura actual encuentra a la gestión encabezada por Claudio Tapia sumamente comprometida con las políticas sanitarias emanadas del Gobierno Nacional. Queremos hacer énfasis en la marcada postura de la institución y sus clubes miembro respecto a la función social de cada entidad, y su compromiso con la comunidad. La puesta a disposición del Predio de Ezeiza, y diversos espacios institucionales hacia las autoridades sanitarias lo demuestran.

También debemos remarcar que como forma de auxilio a los clubes, se nos ha puesto a disposición de forma rápida, ágil y sin ningún tipo de distinción, una ayuda económica gestionada por AFA en el marco del Programa Evolución de la CONMEBOL. A la vez, las gestiones de las máximas autoridades de la Casa con el Gobierno Nacional, hicieron que muchos de nuestros clubes puedan acceder a los programas nacionales de asistencia para el pago de salarios y reducción de las contribuciones patronales.

Dentro de todo ese marco, venimos a manifestar nuestro apoyo a las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo, como principal órgano ejecutivo de la AFA. Entendemos que priorizando el aspecto sanitario, y garantizando los principios de integridad, continuidad y estabilidad de las competiciones, siempre que medien las disposiciones del Gobierno Nacional correspondientes, es necesario que se abra una ventana de tiempo disponible, en donde se pueda establecer un mecanismo deportivo en el cual prime el espíritu de competencia para determinar la resolución de la Temporada 2019/20.

Nos sentimos representados en una gestión que tiene como la base la deportividad, la honestidad y el trabajo. La gestión de Claudio Tapia está arraigada en valores humanitarios, que tienden a potenciar el rol social, formativo y cultural de los clubes a la par del desarrollo profesional en todos los ámbitos. Este es el camino, todavía queda mucho por realizar, sigamos más juntos que nunca".