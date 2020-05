“Cree que su escritorio es más poderoso” Deportes 11 de mayo de 2020 Redacción Por El club tucumano, luego de que circulara una carta de los clubes de la divisional en apoyo a Chiqui Tapia, emitió un comunicado y sentó una postura totalmente en contra.

FOTO ARCHIVO EL SANTO. / Pide ascender directamente a la Superliga.

Los clubes que participan de la Primera Nacional, a excepción de San Martín de Tucumán, emitieron una nota en apoyo a la presidencia de Claudio Tapia.

El "Ciruja", que a diferencia de Atlanta continúa firme con la postura que debe ser ascendido a la Superliga, lanzó un comunicado y disparó contra "Chiqui" Tapia y la AFA.

El comunicado de San Martín de Tucumán indica: "Nuestra institución NO APOYA al Presidente de AFA , Claudio Tapia . Se funda esta posición en que no se puede avalar a un Presidente de la Institución Madre del Fútbol Argentino, que cree que su escritorio es más “PODEROSO “ que la pelota y la esencia de nuestro deporte. Beneficiando desde ahí a muchos y NO APLICANDO EL MISMO CRITERIO".

Inclusive salvando a su club del descenso de categoría y castigándonos a nosotros que obtuvimos el mérito en la cancha. Recordemos que en la temporada anterior hizo que se aprobaran ascensos masivos para beneficiar deportivamente a su club y a él institucionalmente, para la futura votación.

Nos hemos sentido apoyado por los distintos estamentos de nuestro deporte, jugadores, periodistas deportivos, directores técnicos, entre otros, a los cuales agradecemos infinitamente. Lo que más nos “sorprende“ es que los demás Presidentes de los clubes, sobre todo los de Primera División, ya que cada uno tiene peso propio permitan esta discriminación, recordándoles que “SOMOS IGUALES” y que EL FÚTBOL TIENE QUE ESTAR POR ENCIMA DE LOS INTERESES DEL SEÑOR CLAUDIO TAPIA QUE SIEMPRE VA POR MÁS".