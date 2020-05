Primeras Señales

El fútbol es por ahora una de las víctimas preferidas de la Pandemia, no la única, ni la más preponderante, sin embargo por sus repercusiones multimediáticas, se ha convertido en la más visible.



Esto no lo convierte a este deporte en prioritario para ser desregulado en los próximos tiempos, aun así, el entramado político que lo rodea y al que a su vez, le da vida, pujará por encontrarle un lugar en una agenda, donde los especialistas sanitarios suelen apartarlo de toda discusión.



El fútbol puede esperar y lejos está esa rueda de comenzar a moverse, sobre todo en zonas donde los niveles de desigualdades sociales, no les dan tregua a los responsables de estas políticas de asilamiento.



Ya analizamos desde esta sección, el derrumbe vertical de su economía y los efectos demoledores de semejante parálisis. Sí bien esta inesperada crisis de escala planetaria atraviesa y debilita toda la membrana que nos envuelve como sociedad, las desigualdades que el planeta ofrecía de forma patética, antes de la declaración de emergencia por la escalada del Covid_19, lejos están de corregirse.



Se dice con cierta ligereza, que todas las regiones se encuentran por igual, dañadas por semejante hecatombe, una observación de relativa precisión, ya que las capacidades de resistencia comunitarias y el ritmo de recuperación, lamentablemente, volverán a poner blanco sobre negro esas inequidades.



Si esta lógica, desde mi punto de vista, irrefutable, la trasladamos al futbol para su análisis, por ejemplo, comprenderemos el porqué de la flexibilidad de Alemania, aún bajo el rigor del virus, en comparación con nuestro país, que detenta una estadística envidiable en términos de contagios, pero que, por otro lado, su débil membrana socioeconómica, la aleja de esa aspiración que ansiamos hasta con avaricia.



Según los datos que entregó en las ultimas horas el Pte. de AFA Claudio Tapia, son 4.000 los jugadores con contrato de todas las categorías, que se encuentran parados, pero que esa cifra es apenas un 10 % de toda la masa salarial que deben abonar los clubes.



Una debacle difícil de revertir con los actuales parámetros de prioridades.



Las principales ligas europeas ya han conseguido una cierta consideración de los líderes políticos y elaboran protocolos en los cuales, las fechas de entrenamientos y regreso a las competencias, son las primeras buenas señales para que se mueva la pelota y todo ese complejo mecanismo atomizado por el momento.



LA BUNDESLIGA YA TIENE UN GUIÑO



Finalmente, Alemania se ha convertido en el país que marcará el camino de regreso a la actividad en la industria del fútbol. Tras la reunión de este miércoles entre la canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno regionales, la Bundesliga ha recibido luz verde para reanudar su torneo de la temporada 2019/20 a partir del 15 de mayo.



Los partidos sin espectadores en el estadio no son una solución ideal para nadie. Sin embargo, en una crisis que amenaza la existencia de algunos clubes, es la única forma de mantener las ligas en su forma actual.



Es ahora la Federación (DFL) que regula a la primera y la segunda división del fútbol germano la que definirá la fecha exacta en que se retomarán los torneos, que se completarán a puertas cerradas para reducir el riesgo de contagio de coronavirus. Puede que en vez de que el balón vuelva a rodar el mismo día 15, sea el 22 o 29. La DFL ha impulsado esta reanudación desde principios de abril porque la considera vital para la supervivencia económica de una industria que emplea en Alemania a 56.000 personas. Si las nueve últimas jornadas de Bundesliga se completan con éxito, los clubes alemanes recuperarán 300 millones de euros de derechos de televisión y, en algunos casos, evitarán la bancarrota.



Dentro del plan específico para evitar los contagios de COVID-19, se comprende que toda persona que participe en los entrenamientos o en los partidos será sometida al menos una vez por semana a los controles, y obligatoriamente en víspera de partido.



En cada encuentro, habrá un total de 280 personas y habrá zonas creadas para evitar al máximo los contactos. Los jugadores tendrán prohibidos los apretones de manos y las fotos de grupos, además los suplentes estarán separados por un asiento en el banco. Este catálogo de medidas de higiene y de prevención se extiende a los entrenamientos, viajes al estadio y concentración en los hoteles.



De esta manera, la Bundesliga se convertirá en el primer campeonato europeo importante en reanudar la competición. La Ligue 1 de Francia ya decidió suspender su final de la temporada la semana pasada –el PSG fue consagrado campeón–, mientras que la Premier League de Inglaterra, la Liga de España y la Serie A de Italia recién intentan volver a los entrenamientos y esperan, en el mejor de los casos, reanudar sus competiciones en junio



Paradójico pero real, en el continente donde la Pandemia sigue haciendo estragos en la salud de sus habitantes, el fútbol vuelve a dar señales de vida, decisiones que lejos están de ser imitadas en el cono Sur, a pesar del poco aire que les queda a los clubes para poder sobrevivir.