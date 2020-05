La Ciudad de Buenos Aires comienza a flexibilizar la cuarentena Nacionales 10 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ANUNCIOS. A cargo de Rodríguez Larreta.

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer las flexibilizaciones de la cuarentena que se implementarán a partir de la semana que viene, aunque advirtió que si no se cumplen las medidas de distanciamiento, se frenará la apertura de actividad y "se volverá para atrás, si fuera necesario".

"La cuarentena en la Ciudad sigue vigente, porque el riesgo de contagio sigue", remarcó el mandatario de la Ciudad antes de dar los detalles de los distintos rubros que podrán empezar a abrir sus locales.

Librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, casas de música, bicicleterías, concesionarias y joyerías son algunos de los rubros que empezarán a retomar la actividad en los próximos días.

Asimismo, los fines de semana los menores de 16 años podrán realizar paseos a no más de 500 metros de sus casas, acompañados de un adulto.

Tanto la apertura de comercios como las salidas de niños estarán definidas de acuerdo al número de DNI de los clientes y de los padres, respectivamente: aquellos con documento par podrán salir los días pares y los que tengan número impar tendrán su turno los días impares.

Entre martes y jueves de la semana próxima abrirán comercios de "cercanía" a los que se podrá acudir por número de DNI en el horario de 11:00 a 21:00 y con un límite de una persona cada 15 metros cuadrados. También se habilitará la modalidad de "take away" en restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos desde las 11:00 y sin límite de horario de cierre de lunes a lunes.

El mandatario de la Ciudad señaló que también se habilitará la construcción de 6:00 a 14:00 de lunes a viernes para excavaciones y demoliciones. Y aclaró que la apertura de los locales de indumentaria y zapatería está pautada para una "tercera etapa", cuya fecha de implementación dependerá del cumplimiento del distanciamiento en las fases anteriores.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño remarcó que "la responsabilidad social de cada uno es el mayor de los controles y de los antídotos para esta enfermedad".