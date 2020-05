Deuda: el Gobierno dijo que la posibilidad de extender la oferta sigue hasta mañana Nacionales 10 de mayo de 2020 Redacción Por El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron ayer para evaluar el avance de la negociación por la deuda. Por otra parte, el jefe de Estado defendió las medidas adoptadas sobre el aislamiento y pidió "no dejarse llevar por las voces que siempre aparecen".

FOTO NA ATENTOS. Fernández y Guzmán ayer por la mañana en Olivos.

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Tras analizar la adhesión que hubo de parte de una parte de los bonistas, el Gobierno sostuvo ayer que "la posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes" y señaló que, una vez vencido ese plazo, se definirán cuáles son "los pasos a seguir". "Como siempre, nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir", enfatizó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Así, el mandatario indicó que este sábado por la mañana en la Residencia de Olivos hizo un repaso sobre "el avance de la reestructuración de la deuda" junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y remarcó: "Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible".

"La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza, definiremos los pasos a seguir", apuntó el jefe de Estado. Minutos antes del encuentro, había subrayado que "nadie quiere caer en default" y aclarado que hay una negociación en curso, por lo que "puede haber contraofertas en los próximos días".

Guzmán también se manifestó mediante las redes sociales y destacó que "un futuro con oportunidades para todas y todos requiere de una deuda sostenible". "Agradecemos a los acreedores que apoyaron nuestra propuesta. Hasta este lunes hay tiempo para extenderla", resaltó el titular de la cartera económica.

En Twitter tras la reunión, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó: "Continúa el diálogo en pos de un acuerdo que la Argentina y sus acreedores puedan sostener".

El canje por unos US$ 66.000 millones lanzado por la Argentina venció el viernes y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno continuará negociaciones con los fondos de inversión. En ese escenario, durante la reunión en Olivos, el Presidente analizó junto a Guzmán de qué manera afrontarán la próxima etapa de la negociación.



MEDIDAS SOBRE EL

AISLAMIENTO

Alberto Fernández destacó ayer que los "objetivos" que se puso el Gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus "poquito a poco van saliendo" y pidió "no dejarse llevar por las voces que siempre aparecen", en alusión a quienes piden salir del aislamiento para evitar una caída mayor de la economía.

Tras el anuncio de la nueva fase del aislamiento obligatorio, con mayor flexibilidad en el interior del país y pocos cambios en el área metropolitana, el mandatario realizó un balance positivo de las medidas adoptadas hasta el momento frente a la pandemia de Covid-19. "Los objetivos que nos hemos puesto poquito a poco van saliendo. No hay que bajar los brazos, ni dejarse llevar por las voces que siempre aparecen", sostuvo el jefe de Estado en diálogo con Futurock.

El Presidente cuestionó a los sectores opositores que reclaman una salida de la cuarentena general para evitar una caída mayor de la economía. "Me parece una gran irresponsabilidad, no se puede jugar con eso", remarcó Alberto Fernández y agregó: "Si era verdad que sin cuarentena la economía funcionaba bien, ¿por qué pasan cosas como las de Estados Unidos?". Y agregó: "¿Quieren ver los ejemplos? Crucen la frontera, vayan a Brasil y vean".

En ese sentido, subrayó que "es falso" que si se abre la cuarentena la economía va a funcionar con normalidad porque el mundo "está paralizado", según afirmó, y "las economías se están cayendo".

Respecto de la situación social, el Presidente sostuvo que con la crisis el Gobierno notó que "había 10 millones de argentinos que no recibían nada porque el Estado argentino no los registraba". "El Banco Central hizo un enorme esfuerzo en este tiempo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente", agregó.

Fernández remarcó que le "duelen horrores las muertes", aunque valoró las medidas adoptadas y la decisión de continuar con el aislamiento obligatorio. En este sentido, afirmó: "Todo lo que hicimos frente a la pandemia está fundado en la razón. Aplicar la razón salva vidas".

El Presidente se expresó así luego de anunciar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la extensión del aislamiento obligatorio, aunque con nuevas habilitaciones para la mayor parte del país.