2 Maridos presos por golpear y además apuñalar a esposas

Dos peones cayeron presos en San José del Boquerón (Copo) acusados de atacar a sus esposas con cuchillo y rebenque trenzado.

Según las incipientes investigaciones, los escándalos fueron contenidos por personal policial en el Destacamento de San José del Boquerón, ubicado a más de 100 kilómetros de Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero.

De acuerdo a información de El Liberal, el primer incidente tuvo de agresor a un individuo de apellido Ferreyra, quien convive con la víctima hace más de dos décadas.

Al parecer, Ferreyra estaba alcoholizado y ofuscado recogió un cuchillo tipo tramontina y se lo clavó en la espalda a la víctima.

Urgente, terció el hijo de ambos (de 18 años) e impidió que las heridas en su madre fuesen mayores.

Por otra parte, acompañó a la damnificada a un centro de salud y luego al Destacamento.

Y alertado sobre lo ocurrido, el fiscal en turno ordenó la inmediata detención.



CELOS Y LOCURA

Por otra parte, también el Destacamento intervino en otro grave incidente.

Su protagonista resultó un changarín de apellido González, de 27 años, quien tiene un bebé con la víctima, según trascendió.

Al parecer, González inició un “rosario” de celos, endilgándole a la joven amoríos en el pueblo.

En el fragor de la discusión, González recogió un rebenque trenzado que se encontraba colgado en la pared.

Aterrada, la pareja no pudo evitar recibir duros latigazos en la espalda, brazos y piernas.



ATENCION MEDICA

Llorando y dolida, con surcos que visibilizaban el ataque, la damnificada fue asistida en el centro de salud local. Posteriormente, arribó al Destacamento y formalizó la denuncia en contra de González.

“No es la primera vez que me pega, o me deja encerrada en la casa”, habría señalado la mujer.

En este caso, también se informó al fiscal y este decidió que el sujeto sea arrestado, y que ambos sean trasladados hasta la Seccional 22ª, a los fines que determina la ley.



LO QUE DIJO UNO

El fiscal indagó a los dos sujetos, y en ese marco Ferreyra habría dicho "cuando tomo escucho voces". dejando entrever que no recuerda cómo ni por qué lastimó a su esposa con un cuchillo.

Y habría comentado que "esas “voces” tal vez le indicarían cómo comportarse.