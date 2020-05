En Central Norte quieren que Medrán siga como DT Deportes 10 de mayo de 2020 Redacción Por FEDERAL A

Juan Balut, tesorero de Central Norte de Salta, está convencido de volver a contar con los servicios del rafaelino Ezequiel Medrán cuando se reanude la disputa del torneo Federal A.

Luego del anuncio que realizó días pasado el presidente Héctor De Francesco, de otorgar licencia al plantel, su compañero de la Comisión Directiva se refirió al cuerpo técnico.

"Del tema Ezequiel Medran, por supuesto, que si todo vuelve a normalidad seguirá siendo el técnico de Central Norte", afirmó el dirigente. Con respecto al contrato que vincula al entrenador con la entidad cuerva, Balut explicó: "Él tiene contrato AFA, tal como los jugadores. Medrán junto a sus colaboradores Cristian Zurita, Federico Acuña y el profe Luciano López, quienes conforman este grupo de trabajo, seguirán en Central", expresó en declaraciones a El Tribuno.

Además, acotó que "Estamos todos igual y con los mismos problemas. Esto no es solo un problema nuestro sino mundial, entonces no se puede hablar de una posible partida del técnico. Claro que la idea es mantener el mismo plantel ", declaró.

Luego se refirió a la vuelta del fútbol. "Todavía no sabemos qué va a pasar, hay muchos interrogantes sobre si va a seguir el fútbol. Charlamos con los jugadores y efectivamente, la verdad que con tanta incertidumbre hay preocupación", manifestó.

El hecho de que haya una posible apertura para que regrese el fútbol, pero sin público en las tribunas, en septiembre venidero, Balut lo analizó de esta forma: "A nosotros como club no nos conviene. Las recaudaciones de los partidos fue un respaldo muy importante. En un 80% es lo que se consiguió como un recurso económico para cumplir con el pago a los jugadores y solo hubo que recurrir a los sponsor y los socios para cubrir el resto. Mientras se estaba jugando el campeonato veníamos bien, con los sueldos al día, pero cuando llegó la suspensión, aun tenemos pendiente terminar de cerrar el mes de febrero. Estamos tratando de reunir el dinero que hace falta para cumplir con lo que tenemos pactado".