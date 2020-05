Piden volver a entrenar en Jujuy Deportes 10 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Jujuy es una de las tantas provincias argentinas en las cuales hace muchísimos días no se han contabilizado casos de COVID-19. Es por eso que ante un intento de reactivación económica para los clubes, el presidente de la Liga Jujeña, Ricardo Juárez, confirmó que intentará que los planteles de los equipos participantes de la misma vuelvan a entrenar.

Volver a la competencia es algo lejano por ahora, pero queremos que los clubes puedan generar sus propios recursos ya que dependen directamente de las actividades que desarrollan, del aporte de los afiliados o de sus deportistas", expresó Juárez a Télam.

La idea la lleva a cabo el presidente en compañía de los 20 clubes de la Liga y será presentado ante el Comité Operativo de Emergencia: "Hay acuerdo para avanzar en eso y realizar una presentación ante las autoridades del COE, después cada club lo hará de forma particular conforme a la infraestructura que posea o los recursos humanos que disponga".

También declaró que "las divisiones inferiores son el primer propósito que tenemos por la contención de los chicos. La Primera División seguramente vendrá en una etapa posterior porque la autorización para la competencia está lejana, más allá de que los indicadores son favorables en la provincia al no haber circulación".