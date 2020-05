El nuevo programa "Estamos Cerca" da respuesta inmediata a personas solas

La secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe habló sobre el nuevo programa de ayuda para adultos mayores “Estamos Cerca” que se puso en marcha hace un mes en toda la ciudad.

El lanzamiento de esta iniciativa se dio en el marco de la actual emergencia sanitaria y forma parte del conjunto de medidas que se vienen tomando desde el municipio con el objetivo de asistir a aquellos grupos que así lo requieren.

“El programa ´Estamos Cerca´, es un dispositivo que lo diseñamos en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y tiene un conjunto de estrategias sociosanitarias locales en el marco de las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia de Covid-19, con un abordaje territorial que es a lo que apunta este programa. Está orientado fundamentalmente a centros de vida específicos considerados de riesgo y sin círculo de apoyo en esta situación de aislamiento; es decir que apuntamos a esa persona mayor de 60 que no tiene vínculos ni una red de apoyo en cuanto a la recomendación, a la asistencia y nosotros lo que hacemos es estar presentes en el territorio como Estado, para reducir las salidas del domicilio a espacios públicos, evitando esa exposición en estas personas más vulnerables”, comenzó explicando Villafañe.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, contó que se constituyeron equipos interdisciplinarios conformados por psicólogas, trabajadoras sociales, psicopedagogos, agentes territoriales, acompañantes terapéuticos y abogados, que diariamente recorren un sector determinado de la ciudad, en esta división por cuadrantes que se diagramó para cubrir los distintos lugares.

“Desde un soporte de acción territorial consensuamos salidas concretas y vamos hasta el domicilio de esa persona que tiene más de 60 años y hoy está sola por diferentes circunstancias de la vida y que no necesariamente son vulnerables o de escasos recursos; hablamos de adultos mayores que no cuentan con un sostén familiar, ni de un vecino, ni conocidos. Tenemos un primer encuentro donde nuestro equipo le cuenta para que estamos y de ahí surgen diversas situaciones que no siempre tienen que ver con la asistencia”, dijo la funcionaria.

“Cuando con los equipos llegamos a estos centros de vida dónde está esa persona que tiene cosas por plantear, en muchas ocasiones nos encontramos con la necesidad de orientarlos a hacer algo, de informar sobre un montón de dudas que tienen al estar solas y sin contactos. Somos el nexo para que estas personas puedan tramitar un montón de acciones que antes hacían por sí mismas y ahora al no poder salir no las pueden realizar, como por ejemplo gestiones públicas con ANSeS o PAMI”, relató la secretaria.



RESULTADOS EXCELENTES

Al analizar los resultados obtenidos hasta el momento con este programa, explicó que “los resultados en este mes en que lo pusimos en marcha son excelentes, porque pudimos crear un vínculo muy fuerte, y no tiene que ver sólo con que el equipo vaya a contactarse con la persona, la escuche, la asesore y ahí termina nuestra función por el contrario, ahí es cuando empieza. La idea es mantener en el tiempo ese abordaje mientras dure esta situación de aislamiento, porque usamos distintas estrategias ya sea presencial, virtual, y somos nosotros quienes generamos el contacto luego con otras instituciones, y allí ingresan otros actores a la red. Con ´Estamos Cerca´, como Estado podemos mirarnos a los ojos con estas personas mayores que tienen muchos temas no resueltos y que nos dimos cuenta que pudimos crear ese espacio que para muchos es el único contacto personal que tienen con alguien”.

El programa que puso en marcha el municipio rafaelino llegó en tiempos de enormes dificultades, que exponen situaciones sociales que hay que atender y en donde a partir de la pandemia se visualizaron cuestiones que pasaban desapercibidas en el día a día: Hoy hay un enfoque para atender a esas personas mayores de 60 años que necesitan ser asistidas en distintos aspectos.



ASESORAMIENTO DEL CONSEJO

DE ADULTOS MAYORES

“Cuando arrancamos a pensar este programa nos contactamos con los integrantes del Consejo de Adultos Mayores, que tienen un registro importante de estos centros de vida y que no tienen apoyo por parte de nadie. También nos ayudó mucho el contacto con cada referente vecinalista que conoce su barrio y sabe quienes son las personas que no tienen ninguna red de contención y así arrancamos”, indicó Villafañe.

La funcionaria también contó que con los días se fue difundiendo de boca en boca y se han podido abordar muchísimas situaciones y se continúa trabajando. Además dijo que cuando alguien sabe que hay una persona que está en estas condiciones y el Estado no logró llegar con este programa, se pueden comunicar a la línea gratuita 147 donde se informa del caso para de ese modo se pueda acercar el equipo interdisciplinario.



CONTENCION A EQUIPOS QUE

SALEN AL TERRITORIO

Por otra parte Villafañe explicó que a partir de la habilitación de más actividades, donde la sociedad busca de algún modo volver a la normalidad, desde la secretaría de desarrollo humano busca fortalecer el programa ´Estamos Cerca´, intentando llegar a más personas, donde semanalmente se van haciendo ajustes para optimizar los resultados.

“Diseñamos un programa que se va ajustando de acuerdo a las fases de la pandemia y por eso lo vamos ajustando de acuerdo a lo que va surgiendo. Tenemos demandas previstas e imprevistas y cada situación en cada centro de vida que detectamos, tiene una estrategia de atención distinta. Además tenemos un equipo de cuidadores que desarrollan la labor en el ´Estamos Cerca´, que son psicólogas; porque quienes van al territorio se encuentran con un abanico de cosas muchas veces inesperadas, con lo cual necesitamos semanalmente a través de talleres que brindan estas profesionales, orientar y ayudar en la tarea que periódicamente se hace en el territorio. Las psicólogas ayudan a repensar las estrategias de abordaje y sobre todo porque en esta pandemia que va modificando sus etapas, las cosas fueron cambiando y lo que les pasa a las personas también”.

“Al dividir la ciudad por cuadrantes, nuestros equipos se trasladan en las unidades que son del servicio al discapacitado que como hoy no estamos trasladando a personas con discapacidad las estamos utilizando para este programa y también sumamos algunas unidades del servicio de minibuses. Los equipos diariamente antes de salir al territorio tienen una charla con el subsecretario de salud Martín Racca, donde se les da un encuadre sanitario integral, donde se les informa del panorama actual y se les brinda las recomendaciones en lo que tiene que ver con las medidas preventivas”, finalizó Villafañe.