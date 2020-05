El Atlético del Cholo regresó en Madrid Deportes 10 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ANGEL CORREA./ El argentino durante la práctica.

BUENOS AIRES, 10 (NA) - Con guantes, barbijos y distanciamiento social, los jugadores de Atlético Madrid realizaron su primera práctica luego de la cuarentena que España realizó por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el equipo del argentino Diego "Cholo" Simeone no estuvo completo, ya que el único ausente fue el brasileño Renán Lodi, quien dio positivo por coronavirus y debe seguir en cuarentena.

Algunos planteles de la Primera División española volvieron a entrenarse, con las medidas de seguridad pertinentes, pero aún se desconoce cuándo y cómo se reanudará La Liga. Simeone, quien también lució guantes y barbijo, lideró el entrenamiento realizado en el predio de Cerro del Espino, para supervisar los trabajos de sus dirigidos.

Además, el "Cholo" no tuvo contacto con ninguno de sus dirigidos para respetar el protocolo de seguridad, que establece que el plantel se divida en grupos de seis jugadores, utilizando cada uno su pelota y sus medidas de protección. Los futbolistas no tuvieron contacto entre sí y los que se entrenaron en el campo donde lo hace habitualmente el primer equipo (el cual está vallado en su totalidad) bajaron desde la zona del aparcamiento situado en los vestuarios.

En tanto, los jugadores que ocuparon el otro campo, que está anexo, estacionaron en una zona habilitada especial, puesto que normalmente es de paso para acceder a los campos. Al término de la práctica los jugadores se fueron a sus casas, sin pasar por el vestuario a ducharse. "Estaba un poco ansioso por volver a entrenar, ver a mis compañeros y tomar contacto con la pelota en una cancha. Si bien no es lo ideal, al menos salimos de la rutina de entrenar en nuestras casas", comentó sobre el regreso a las prácticas el uruguayo José María Giménez.

La Liga de España se interrumpió en marzo pasado y el Barcelona es el único líder con 58 puntos, dos unidades más que el Real Madrid tras haberse disputado 27 fechas y cuando restan once para culminar el campeonato. En tanto, el Atlético de Madrid de Simeone está ubicado en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 45 unidades.