Emotiva despedida de los restos de Carlovich Deportes 10 de mayo de 2020 Redacción Por

FOTO NA EN EL GABINO SOSA./ Los hinchas de Central Córdoba y otros clubes rosarinos acudieron a despedir al ídolo.

BUENOS AIRES, 10 (NA) - Miles de personas se acercaron ayer al estadio de Central Córdoba de Rosario para despedir a Tomás Felipe "Trinche" Carlovich con aplausos, mucha emoción y un fuerte reclamo de justicia para el ex futbolista muerto en un hecho de inseguridad. Los restos del ex jugador llegaron alrededor de las 10:00 al estadio Gabino Sosa: allí se le rindió un homenaje al ex jugador que murió el pasado viernes luego de ser salvajemente golpeado por un ladrón que le robó la bicicleta y ahora descansarán en el cementerio de Granadero Baigorria.

La ceremonia fue breve pero intensa en emociones y en sostener el firme reclamo por justicia para que las autoridades puedan dar con el responsable del crimen de Carlovich. Para darle el último adiós al ídolo la comisión directiva de Central Córdoba de Rosario permitió el acceso de socios y de público en general a las gradas de la cancha del barrio Tablada.

Una multitud le puso color y emoción a la despedida del Trinche y la gran mayoría de las personas tenía colocado barbijo o tapa boca, aunque no se respetó el distanciamiento social que se impone en la cuarentena. El coche que trasladó los restos de Carlovich ingresó al Gabino Sosa poco después de las 10:30 y se ubicó de frente a la tribuna principal, donde solía ubicarse el ídolo charrúa para ver al equipo de sus amores.

El vehículo ingresó al campo de juego y fue recibido con una cerrada ovación y aplausos que se prolongaron por más de diez minutos, tras lo cual familiares y amigos del Trinche extrajeron el féretro y lo ubicaron muy cerca del medio del campo. Allí lo cubrieron con una bandera de Central Córdoba de Rosario para luego trasladarlo a lo largo del perímetro de la cancha para recibir el afecto de los simpatizantes.